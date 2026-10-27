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27 OCT 2026|

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Híjar se funde entre el mundo real y el de la ficción en la presentación de la tercera entrega de la saga ‘JJ y Ele’

Había dudas sobre si continuaría la historia de aventuras tras el secuestro del autor, pero se le vio con Víctor Guiu y Miguel Gardeta en la puesta de largo de la tercera entrega en la localidad que es escenario principal

Antonio Martínez (centro) se rodeó en la presentación en Híjar de Víctor Guiu y Miguel Gardeta. Sus amigos escritores le ayudarán a seguir la historia de 'JJ y Ele'. / LC
Antonio Martínez (centro) se rodeó en la presentación en Híjar de Víctor Guiu y Miguel Gardeta. Sus amigos escritores le ayudarán a seguir la historia de 'JJ y Ele'. / LC

La COMARCABeatriz Severino27 10 2026

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Las aventuras de 'JJ y Ele' tienen en Híjar su escenario y a un buen puñado de protagonistas. Su autor, Antonio Martínez, ha centrado en el pueblo la tercera entrega de la saga juvenil y esta vez juega con el mundo de la realidad y con el mundo de la ficción. Él mismo aseguró haberse quedado atrapado en el de la ficción, algo de lo que se percató cuando sus personajes no respondían a su escritura.

Estaba en duda, tanto la continuidad de la saga como su presencia en la presentación en Híjar en la carpa del Bar Santiago el sábado. Allí, entre esas lonas de la terraza ya había presentado en sociedad los dos anteriores tomos y ahora tocaba el tercero. La presentación no fue una sesión al uso. Nunca lo son, y menos si en el cartel aparece Víctor Guiu.

El hijarano, además de echar un cable a Martínez en la escritura de esta tercera entrega, le acompañó en una tarde especial en la que fueron desfilando personajes reconocibles para los fieles de las aventuras de 'JJ y Ele'. Miguel Gardeta, que también tiene que ayudarle a seguir con la saga, estuvo presente también aunque con un aspecto algo cambiado y más tenebroso.

El libro vivió así su segunda presentación, ya que estuvo en la Feria del Libro de Jatiel del pasado septiembre y por eso se concibió con una "re-presentación". De forma oficial, sí fue la primera y, sobre todo, supuso la certificación de que el autor sigue en activo.

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