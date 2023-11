Diego Romero: «Hace 10 años me di cuenta de que había que escribir este libro gracias a un regalo de Manolo Ponz»

Este libro es el reflejo de 100 años. ¿Cómo es aunar 10 décadas en 135 páginas?

¿Hubieses hecho un libro más largo?

¿Qué décadas han sido las más complicadas de escribir?

¿Y cómo ha sido la selección de contenidos?

¿Cuánto tiempo llevas detrás de este proyecto?

No puedo decir cuantas horas, pero esto se inició hace casi una década. Por aquel entonces me llegó un regalo maravilloso de Manolo Ponz. Me entregó una caja de zapatos llena de fichas de los años 40, 50 y 60 de un valor incalculable. Ahí pensé que había que hacer algo porque no había nada escrito. En mis ratos libres he ido investigando y sacando información, sobre todo en estos últimos cinco años. Poco a poco hemos ido completando este puzzle de miles de piezas. Creo que va a gustar a la gente y después de tanto tiempo, por fin, el 1 de diciembre será la presentación del libro.

¿Has perdido la esperanza en algún momento en esta década?

He estado a punto de abandonar en 3 o 4 ocasiones. Es así. Hay épocas en las que encuentras muy poca información y otras en las que encuentras demasiada o incluso datos contradictorios. Es un trabajo altruista, lo he hecho por amor al club, bien a gusto además, pero no es sencillo. Eso sí, he tenido muchas satisfacciones. He podido conocer a personas maravillosas que me han dado anécdotas y detalles increíbles. También me he topado con datos que no esperaba encontrar. Yo me quedo en paz y estoy tranquilo con lo que hecho.