Diez jóvenes europeos realizarán el voluntariado en los centros ATADI de Andorra, Acorisa, Cantavieja, Mora y Teruel

Ya se encuentran en el territorio los diez jóvenes que realizarán su voluntariado durante varios meses en los diferentes centros ocupacionales de ATADI en la provincia. Realizarán sus labores en Alcorisa, Andorra, Cantavieja, Mora de Rubielos y Teruel en un proyecto que forma parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad gestionado y financiado por la Comisión Europea.

La edad de los participantes oscila entre los 18 y 28 años y proceden de varios países europeos. En concreto, son cuatro jóvenes que llegan desde Alemania, dos desde República Checa y el resto son de Estonia, Francia, Austria y Georgia. En lo que respecta al Bajo Aragón Histórico, en el caso de Andorra, dos proceden de Alemania y Austria; en Alcorisa trabajan un chico y una chica de Alemania y en Cantavieja, a dos chicas: una francesa y una alemana.

El proyecto está financiado por la Unión Europea y resultaba interesante en ATADI que llegase «gente nueva». El trabajo se desarrolla durante unas 30 horas semanales en cada centro en labores que tienen que ver con la organización y con la comunidad. «Para ellos es una experiencia porque además la mayoría proceden de zonas urbanas. Aunque de inicio les suele apetecer más ir a ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, en cuanto les explicamos qué ofrece el medio rural en calidad y calidez humana ya se ilusionan y ahora mismo están muy contentos», dice la coordinadora del proyecto de voluntariado, Elena Aldecoa.

Los jóvenes interesados en participar en estos campos de trabajo internacionales se inscriben en una plataforma y comienza el proceso de selección. En cuanto al idioma, según las tareas que vayan a desarrollar con personas con discapacidad, se valora que sepan desenvolverse en español. «No obstante, en los centros de día se emplean mucho los pictogramas, que pueden ser de mucha ayuda y no siempre el lenguaje verbal es indispensable», apunta. «Este proyecto, aparte de dar las facilidades de estancia, pretende que los voluntarios sean agentes de participación de la comunidad en la que están, que sean también dinamizadores sociales», concluye.

Como recuerdan desde ATADI, la entidad participa desde hace años en proyectos de voluntariado europeo, que han permitido que varios jóvenes vivan esta experiencia en la provincia de Teruel. En este caso, la estancia de ocho de los participantes será de seis meses, mientras que otros dos permanecerán en ATADI tres y dos meses respectivamente.

Estos jóvenes llegan a España de la mano de organizaciones acreditadas por el programa en sus respectivos países, que les aportan formación, apoyo y asesoramiento para facilitar el desarrollo del proyecto. El programa incluye los gastos del viaje hasta el centro donde realizan el voluntariado y alojamiento, alimentación y dinero de bolsillo durante su estancia.

Una experiencia irrepetible

Uno de los diversos motivos por los que algunos de estos jóvenes han elegido España para realizar su voluntariado es el idioma. «Quiero practicar español para defender mi tesis el próximo verano en mi país, Estonia», explica Riine, que nunca había estado en España antes y que desea «adquirir experiencia en el ámbito del trabajo social, que creo que es mi futuro». «Aprender más sobre el trabajo social y las personas detrás de él» es también una de las razones que ha llevado al alemán Georg Wörner a convertirse en voluntario europeo, algo que también confirma su compatriota Sara Siegmund.

«Crecer como persona y vivir una experiencia vital» es la motivación que alega el checo Düsan para haberse embarcado en este proyecto, en el que espera poder «ayudar a las personas y descubrir el trabajo en torno a la discapacidad». Por su parte, su conciudadana Kristina, que ya vivió en España durante siete meses, quiere «adquirir nuevas competencias y conocer gente» a la vez que «ayudo a otras personas, especialmente a aquellas que lo necesitan».

Mandy, procedente de Francia, aprovechará su estancia para «visitar estos pueblos tan bonitos y probar comidas distintas» y cree que esta experiencia va a «ampliar mi concepción de la discapacidad». Piet Morgenstern, de Alemania, había estado antes en España, pero espera «aprender el idioma y conocer gente».

A la hora de elegir la entidad en la que realizar voluntariado existen múltiples argumentos: «Elegí ATADI por su forma de hablar de la discapacidad intelectual, creo que sus valores me convienen», sostiene Mandy. A lo que Georg Wörner añade: «ATADI me pareció una asociación bien organizada y agradable y la entrevista personal me reafirmó en mi decisión». Piet Morgenstern apunta que «desde ATADI fueron muy rápidos y amables en contestarme», lo que facilitó el proceso.

«A mí me gustó el trabajo que hace ATADI con las personas con discapacidad en los pueblos pequeños, lo vi en Instagram», explica Sara Siegmund, mientras que la alemana Lucía Mönkemeyer comenta que eligió ATADI porque «me gusta mucho el concepto y la idea de crear un espacio para todas las personas, sin discriminaciones».

Ocho de los diez jóvenes que participan en esta ocasión ya habían estado antes en España, aunque principalmente en estancias vacacionales breves y nunca en la provincia de Teruel, por lo que es una excelente oportunidad para conocerla.

Por otro lado, la mayoría de los voluntarios no han trabajado antes con personas con discapacidad intelectual, pero todos están seguros de que aprenderán mucho de esta experiencia. Entre ellos el austriaco Simon Kraml, que espera «conocer mejor a las personas, disfrutar de este tiempo con ellas y aprender juntos». Es lo que está haciendo desde principios de septiembre Nini Keratishvili, de Georgia, que ha aprovechado sus estudios en diseño de moda para realizar talleres artísticos con los usuarios de ATADI Teruel.

ATADI, organización acreditada

Los proyectos de voluntariado europeo permiten a los jóvenes participantes conocer otros países, culturas e idiomas mientras realizan una actividad solidaria que beneficia a la comunidad y adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional. Respecto a ATADI, es una organización acreditada para el envío, recepción y coordinación de voluntarios y dispone del Sello de Calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad.