La Diputación de Teruel gestionará en 2021 un presupuesto «histórico» de 108 millones de euros

El borrador de presupuesto contempla una cantidad total de 76.942.441,71 euros, casi un 20% más que en 2020, al que hay que sumar los 31,7 millones de ampliación extraordinaria con los remanentes de tesorería aprobados el mes de noviembre pasado, con lo que en 2021 la Diputación gestionará más de 108 millones de euros. Lo han presentado este miércoles por la mañana el presidente, Manuel Rando, y el vicepresidente, Alberto Izquierdo, en Teruel.

El borrador apuesta por tres pilares básicos: reforzar las ayudas directas a los municipios, el impulso a la conectividad tanto digital como viaria y la ayuda a los colectivos más vulnerables a causa de la pandemia de covid-19 a través de subvenciones a entidades sociales y ayudas económicas directas e indirectas para autónomos y los sectores económicos más perjudicados.

Rando e Izquierdo han calificado este presupuesto como “histórico” y han mostrado su voluntad de negociar con el resto de partidos para logar el máximo consenso. “Queremos que sea un presupuesto para todos, para todos los partidos políticos y para todos los turolenses” ha dicho el presidente mientras que por su parte el vicepresidente ha destacado que quieren que sea “un presupuesto de consenso y por ello cambiará con las aportaciones de los grupos”.

El aumento de la cantidad total y la inclusión de las partidas de los Fondos de Inversiones

de Teruel de 2019 y 2020 se traduce en subidas de cerca del 400% en el área de Tecnologías de

la Información y el Conocimiento (TIC), alrededor de un 40% en el Parque de Maquinaria y en los

planes de carreteras, un 50% en Caminos Rurales, un 17% en el Servicio de Extinción y Salvamento, un 25% en Promoción Cultural o un 50% en Gestión Tributaria y Recaudación, en

este caso debido a la adquisición de una nueva aplicación informática que permitirá «una gestión

más ágil«.

El borrador de presupuestos está especialmente condicionado por la situación creada por

la pandemia de la covid-19. Es la razón por la que no aparecen muchos de los convenios

nominativos para eventos y actividades que aún no tienen asegurada su celebración debido a las

restricciones sanitarias. Ante las posibles necesidades futuras atendiendo a la evolución

epidemiológica, el Fondo de Contingencia aumenta hasta algo más de 3.000.000 de euros frente a los apenas 600 euros del ejercicio anterior.

Ayuda a los municipios

Uno de los objetivos de este borrador de presupuesto es el refuerzo de la ayuda y cooperación con los ayuntamientos, según han destacado. La partida más relevante se dedica a un plan de obras y servicios de 10,8 millones de euros, que se suman a los 21,6 millones que se invertirán durante el 2021 para este mismo fin y el Plan de Empleo de 3,4 millones aprobados con los remanentes de tesorería. En total, son más de 35,8 millones de euros que llegarán de forma directa a todos los ayuntamientos por criterios objetivos.

Rando ha incidido que estas cantidades servirán para “desarrollar la actividad económica, para mover la economía circular”, con una partida específica para los barrios rurales, de manera que se apoya a los núcleos más pequeños.

En este mismo capítulo de inversiones a través de los ayuntamientos habría que sumar otras partidas como la de 500.000 euros para la rehabilitación de viviendas, una nueva línea de

subvención con la que se busca responder a la necesidad planteada por los ayuntamientos de

contar con viviendas para facilitar que se asiente la población. “Con esta línea vamos a ayudar al

derribo, a la compra y a la nueva construcción de viviendas para que los ayuntamientos tengan en

el medio rural un bolsa de vivienda económica para gente que quiera vivir en los municipios” ha

apuntado Izquierdo.

También se contemplan 180.000 euros para la aplicación de medidas con las que cumplir

la Ley de Protección de Datos o la de 300.000 euros para obras en colegios, completada con la

misma cantidad por el Gobierno de Aragón. Además aumenta un 50%, de 100.000 a 150.000

euros, la partida creada el año pasado para obras en escuelas infantiles, se dobla la cantidad del

programa de adquisición de libros para las bibliotecas municipales de 70.000 a 140.000 euros

con el objetivo de ayudar también a las librerías locales y se crea una partida de 300.000 euros

que sumados a los 400.000 del Programa Unificado del Cultura suponen 700.000 euros para

programar cultura con profesionales de la provincia.

En esta misma línea de apoyo a las administraciones locales, aparece también por primera

vez una partida de 300.000 euros destinada a las instituciones comarcales para la contratación de arquitectos técnicos que trabajen con los ayuntamientos más pequeños de la provincia.

En cuanto a la inversión junto a otras entidades, también se aumenta el dinero para

colaborar con el Obispado de Teruel y el Arzobispado de Zaragoza para la restauración de las iglesias y ermitas de los municipios de la provincia, que pasa de 115.000 a 158.000 euros: “Apoyamos que los monumentos de los municipios, que en muchos lugares son las iglesias, no se

caigan. Arreglar los tejados, mejorarlas y mantenerlas es apoyar al medio rural” ha dicho

Izquierdo.

El Servicio de Extinción y Salvamento cuenta también con una partida destacada puesto

que se contemplan 750.000 euros para obras de mejora de los parques de bomberos de la

provincia procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel, y otra de 768.500 euros para la

adquisición de un camión escalera. Izquierdo ha subrayado el esfuerzo de la Diputación con este servicio, que este año ha incorporado a 40 nuevos bomberos y ha estrenado un nuevo parque, y también el del Gobierno de Aragón a través del Fondo de Inversiones de Teruel, más de 2,4 millones de euros desde 2016.

En el apartado de inversiones también destacan los 500.000 euros para iniciar la reforma y

modernización de la Colonia Polster de Alcalá de la Selva.

Conectividad

Otra gran apuesta de este borrador de presupuestos es la conectividad, tanto la digital como la

viaria. La Diputación de Teruel traduce en partidas económicas el «objetivo prioritario» de extender la fibra óptica por el territorio con 2,2 millones de euros de fondos propios a los que se suman los 2 millones provenientes del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2020. Rando ha dicho que hay que concluir la conexión en aquellos municipios, 41, “que tienen la fibra óptica en la puerta de la casa pero las operadoras no la distribuyen por las calles y no les llega a los vecinos y eso es porque no es rentable. Por tanto tienen que ser las administraciones las que hagan estas inversiones”.

A lo largo de 2021 se invertirá, además, la partida de 250.000 euros con cargo al FITE

2019 para el desarrollo de los primeros planes de trabajo y la puesta en marcha de las licitaciones

con las que comenzará el proyecto “Conectamos Teruel” de extensión de la banda ancha.

En cuanto a inversión en carreteras, la Diputación ha presupuestado para el próximo año

un total de 4.524.293, de los que destacan 2,5 millones proceden del Fondo de Inversiones de

2020 y 1,8 millones del FITE de 2019. A esto se suman otros 3 millones procedentes de la

modificación presupuestaria del pasado mes de noviembre que se ejecutarán el próximo año.

Además, otros 3,5 millones de euros se dedicarán a mantenimiento de carreteras y

2.225.000 euros a mantenimiento de Caminos Rurales por lo que la cantidad prevista para

ejecutar en esta área el próximo año asciende a unos 13 millones de euros. Se refuerzan también los convenios con los ayuntamientos y comarcas para el operativo de vialidad invernal, y se incrementa la partida para asfaltados y la del Gabinete Geológico.

Ayuda social y económica

La tercera pata que define a este borrador de presupuestos es la ayuda social y económica para

los colectivos más vulnerables ante la pandemia de covid-19. En el caso de Bienestar Social,

se han previsto inversiones por un total de 700.000 euros, para apoyar a las organizaciones que

trabajan con colectivos vulnerables, como Cruz Roja, Cáritas Diocesana, Atadi o la la Asociación Bajoaragonesa Turolense de Toxicómanos y Alcohólicos Rehabilitados (Abattar). Se crean convenios específicos con la Asociación Salud Mental de Teruel y del Bajo Aragón (Asapme), la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Fundación Cepaim o el Fondo Social del Medicamento para hacer frente a la pobreza farmacéutica.

El apoyo a la Tercera Edad sigue siendo una de las prioridades del equipo de gobierno,

por eso seguirá invirtiendo en la desarrollo de la teleasistencia domiciliaria con una partida de algo más de de 250.000 euros. Además se mantienen 240.000 euros para ayuda a las residencias que se suman a los 200.000 euros aprobados en la modificación presupuestaria de noviembre y los 72.000 euros para hacer frente a las medidas anti-covid que se ejecutarán durante 2021.

En cuanto a las ayudas para los sectores económicos más afectados por la pandemia, el borrador contempla una nueva colaboración de un millón de euros con el Gobierno de Aragón y

las otras diputaciones aragonesas para la firma de un convenio de recuperación social y

económica, con ayudas a autónomos y empresarios de distintos sectores. También se mantiene la partida de 250.000 euros dedicada a subvencionar parte la cuota de la Seguridad Social de los

autónomos que prestan servicio en las poblaciones menores de 500 habitantes.

En la misma línea de desarrollo económico, se incorpora una partida de 500.000 euros

para ayudar al sector de la hostelería y se refuerza el apartado de promoción turística, con el objetivo de que la provincia de Teruel esté muy bien posicionada como destino preferente cuando la situación «comience a normalizarse».

El borrador de presupuestos también aumenta de 110.000 a 150.000 euros la cantidad

destinada a subvencionar los multiservicios rurales, tanto para su creación como para el

mantenimiento y la adquisición de nuevos equipamientos. Además, contempla el aumento en un

75% de la partida para programas de termalismo social con la intención de apoyar a los

propietarios y trabajadores de este tipo de establecimientos.

La ayuda a las ganaderías de lidia de la provincia, que se ha puesto en marcha con un

partida inicial de 60.000 euros, contempla en el borrador de 2021 duplicar la cantidad hasta los

120.000 euros. También se amplían, de 5.000 a 10.000 euros, las partidas para apoyar al sector

primario y aquellas para mejorar la promoción de los productos agroalimentarios de calidad

de la provincia a través de los Consejos Reguladores, las Indicaciones Geográficas Protegidas y

asociaciones de productores.

El documento contempla un aumento total en el apartado de educación. Junto al

mantenimiento de la partida de obras en colegios y el aumento en un 50% de la línea para obras

en escuelas infantiles, se incrementa la inversión en la Universidad a distancia con 44.000 euros para la nueva extensión de la UNED en Alcañiz. En total, en promoción educativa se van a invertir 1.133.00 euros.

También se impulsa la ayuda a la juventud con la creación de un centro joven itinerante,

una idea piloto que contará con 50.000 euros para formalizar un convenio por el que el Instituto

Aragonés de Juventud (IAJ) aportará 250.000 euros.

El PP denuncia que el equipo de gobierno «oculta información»

El Partido Popular ha denunciado que el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Teruel «pretende» que los partidos que forman parte de la oposición presenten sus enmiendas al proyecto de presupuestos para 2021 sin conocer con exactitud y por los cauces legales establecidos, mediante la reunión de la comisión pertinente, cuál es la distribución de personal para el próximo ejercicio. El portavoz de los populares en la DPT, Carlos Boné, ha añadido que los rectores de la Institución están «ocultando información a la oposición«. “Es imposible analizar las cuentas para 2021 en su totalidad sin tener todos los datos”, ha afirmado.

Boné ha recalcado que “la transparencia es fundamental en política” y que su formación política “está echando en falta ese comportamiento en el actual equipo de gobierno”. “Queremos presentar propuestas de mejora al presupuesto pero necesitamos saber todos los detalles para realizarlas”, ha señalado.

Para revertir una situación que califican de “grotesca”, el portavoz popular ha anunciado que su formación va a “exigir” que la Comisión de Función Pública en la que se den a conocer todos los detalles de personal se convoque y se celebre antes de que finalice el plazo para la presentación de enmiendas, dando un plazo de, al menos, 24 horas para poder estudiarlos y proponer las iniciativas del PP. “Solo así la labor de la oposición podrá realizarse de manera adecuada y en beneficio de todos los turolenses”, ha agregado.

Boné ha recalcado que el Partido Popular “lleva semanas trabajando en presentar propuestas que mejoren los presupuestos de 2021”, pero ha criticado que “hemos encontrado muchas trabas para poder conocer toda la información que necesitamos para realizar nuestro trabajo”.

«Los diputados populares estaremos disponibles para celebrar las comisiones y los plenos que sean necesarios» porque «nuestro trabajo es en beneficio de los ciudadanos y a ellos nos debemos». «Esperamos que las prisas en las que están incurriendo los miembros del equipo de gobierno no sean para tener unas Navidades tranquilas y sin tener que trabajar«, ha advertido.

No obstante, Boné también ha lamentado que esta actuación se ha convertido en recurrente por parte de los rectores de la DPT. “Hemos acudido a comisiones sin tener la información y así es imposible trabajar y decidir lo mejor para los ciudadanos de esta provincia”, ha concluido.