La Diputación de Teruel invertirá más de 1,5 millones de euros en las carreteras de Fórnoles, Lledó, Ráfales y Peñarroya

La Diputación de Teruel va a acometer mejoras este año 2023 en las carreteras de Lledó, Fórnoles, Ráfales y Peñarroya como «respuesta a las demandas de estos municipios y el compromiso adquirido», ya que «se trata de vías de comunicación muy importantes para los municipios, a los que se conecta con los servicios principales». Así lo subrayó el vicepresidente de la DPT y diputado del Servicio de Vías y Obras, Alberto Izquierdo, durante una visita a la zona en la que se reunió con los alcaldes de las localidades que se beneficiarán de estas actuaciones.

Las actuaciones se contemplan dentro de la planificación anual de la institución provincial, después de que en las anualidades previas se hayan hecho los trabajos necesarios de planificación de los proyectos, y para acometerlas contarán con financiación del Fondo de Inversiones de Teruel. «En esta comarca cumplimos lo que dijimos, seguimos trabajando porque hay mucho más que hacer pero es un momento dulce y hay que felicitar a los alcaldes por su carácter reivindicativo», explicó Izquierdo.

Los trámites se llevarán a la par con la fórmula exposición y licitación. Esperan que el proyecto para el puente de Lledó salga el lunes y a lo largo de las dos próximas semanas se irán publicando todos. «Iremos ya trabajando en las licitaciones, que en función de las expropiaciones serán más o menos rápidas, pero lo importante es que una vez publicado el proyecto, todo va adelante, el compromiso que adquirimos está cumplido, en este año todas las obras van a quedar adjudicadas y creo que la mayoría de ellas se verán ya en primavera», añadió el vicepresidente.

La reunión se ha celebrado en la localidad de Fórnoles, donde se va a actuar en 500 metros de longitud de la TE-11 para mejorar la intersección con la N-232. «El objetivo es que Fórnoles tenga una salida digna a la N-232 con un cruce de doble sentido porque no lo tiene y para eso la mejor opción es catalogar y actuar en la pista y no en la carretera actual», valoró. Esta mejora, que saldrá a licitación por 300.000 euros, se plantea en un tramo donde esta pista dispone de un ancho inferior a 5 metros y con un firme insuficiente para el tráfico de la misma, así como un trazado sinuoso e irregular. Se dota a la intersección con carriles de aceleración y deceleración así como carril central. Se mejora el trazado de la misma dotándola de mayor seguridad y comodidad al tráfico rodado, además de dimensiones adecuadas del mismo a los requerimientos actuales. Serán dos fases seguidas empezando por la parte de la Nacional y acabando con otra hacia el casco urbano.

El alcalde recordó que, hace décadas se realizó el proyecto para adecuar la carretera TE-V-3004 que sí que está catalogada como tal, y que al igual que la pista da a la N-232. Sin embargo, consta de 5 kilómetros mientras que la pista que es la que será la que se convierta en carretera, consta de 3. «Además de que es más corta, una vez superado el primer tramo ya es más fácil técnicamente poder acondicionar un mayor ancho y recortar las curvas, eso supone un ahorro de tiempo y de dinero«, valoró Daniel Ferrer. En la actualidad se emplean ambas, mayoritariamente la pista aunque no dispone de la conexión más idónea con la N-232, por lo que con esta obra se ganará además en seguridad.

La conexión de Fórnoles con la N-232 se realizará por la pista y no por la TE-V-3004. / B. Severino

En concreto, en la carretera TE-V-3303 a Lledó se va a acometer la ampliación del puente sobre el río Algars, en el límite de provincia con Tarragona, que cuenta con un presupuesto de licitación de 500.000 euros. Esta ampliación se plantea en un tramo de 120 metros donde la carretera actual, que dispone de un ancho inferior a 4 metros y con un firme insuficiente para el tráfico de la misma. Se mejora el ancho de la misma dotándola de mayor seguridad y comodidad al tráfico rodado, así como dimensiones adecuadas del mismo a los requerimientos actuales. A su vez se mejora la seguridad de la vía colocando pretiles para evitar accidentes. «Este puente es una sorpresa que nos encontramos, la comunidad vecina hizo sus obras hasta el límite y el puente es de titularidad de la DPT y con ella la reparación. Este proyecto se hará de una vez, no por fases por una cuestión de operatividad», añadió. «Es una reivindicación histórica con la que ahora se ha tenido la sensibilidad que se necesitaba. Es un cuello de botella, porque los camiones no pueden pasar», dijo la alcaldesa, Teresa Crivillé. «El lado catalán está perfecto pero el nuestro no, y tenemos granjas porque sabemos cuál es nuestra economía, y pasan muchos camiones y es imprescindible que se arregle cuanto antes», añadió.

También se contempla en la planificación anual actuar en la conexión de La Portellada a Ráfales, en la TE-V-3005, que conecta la TE-V-3004 con la N-232 por Ráfales. «La vida diaria como el transporte escolar va por esa carretera y tiene tramos muy complicados, se hará una primera fase y se continuará», contó Izquierdo. Las obras, que está previsto licitar por 350.000 euros, consisten en la realización de los movimientos de tierras necesarios para ejecutar 1.500 metros de la carretera entre los pk 0+000 y el 1+500. Esta mejora se plantea en un tramo donde la carretera actual dispone de un ancho inferior a 5 metros y con un firme insuficiente para el tráfico de la misma, lo cual genera que aparezcan blandones y deformaciones en la misma de manera frecuente. Así como un trazado sinuoso, con poca señalización y balizamiento insuficiente.

También en la zona se contempla actuar en la pista que une Peñarroya de Tastavins con la localidad castellonense de Herbés, donde se pretende realizar el desbroce previo de la zona de trabajo mediante contratos de conservación en la primera mitad de la anualidad 2023. «Es un compromiso de la DPT con el alcalde de Peñarroya y con la Diputación de Castellón en colaborar en mejorar las dos carreteras que compartimos como sucedió con la conexión con Tronchón», apuntó Izquierdo. En el caso de Peñarroya y Herbés no es un proyecto constructivo sino de mejora de calzada. «Desde el pueblo prestamos servicios de farmacia, médico, tienda y colegio para los estudiantes de Herbés, y ha llegado un momento que se hace imprescindible tener esa vía en condiciones», concluyó el alcalde, Ricardo Blanch.