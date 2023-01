La Diputación de Teruel recurre a contrataciones temporales de bomberos ante las bajas

La Diputación Provincial de Teruel está recurriendo a contrataciones temporales de bomberos ante las bajas en el cuerpo por marchas a otros servicios. En estos momentos hay ocho personas contratadas temporalmente por la bolsa de empleo y se prevé que próximamente se incorporen más. Fuentes de la Diputación explican en que son personas que cumplen con los requisitos mínimos para formar parte del cuerpo y a las que se les está realizando la formación habitual.

Sin embargo, existe malestar en el cuerpo porque los bomberos consideran que las nuevas incorporaciones son personas que no están capacitadas para trabajar en el servicio ya que no aprobaron el duro proceso de oposición (para presentarse a las pruebas solo se exigía el Bachillerato o similar y el carnet de camión). En la última OPE aprobaron un total de 80 personas y entraron en el servicio de extinción de incendios de la provincia 49 nuevos funcionarios, por lo que los 31 que se quedaron sin plaza pasaron a formar parte de la bolsa. En este tiempo la DPT ha ido tirando de esta bolsa ante la marcha de muchos bomberos a servicios de otras provincias o comunidades.

Cuando se agotó se amplió la bolsa incluyendo a los aspirantes que no aprobaron la oposición, que son a los que se está contratando en estos momentos. Esto lo que ha molestado a los bomberos porque consideran que personas que no han aprobado una oposición que exige duras pruebas físicas y teóricas para las que hay que prepararse no están capacitadas para trabajar de bombero. Opinan que, al menos, la DPT debería haber creado una nueva bolsa con unos requisitos físicos y teóricos para los aspirantes.

Al respecto, fuentes de la DPT explican que cuando acceden a su puesto estas nuevas incorporaciones reciben formación individualizada por parte de sus compañeros durante los turnos de guardia y a partir de febrero también asistirán a aprendizajes grupales, ya que con las nuevas contrataciones ya habrá un número mínimo de personas para asistir a estos cursos. En los Bomberos de la DPT existen cinco grupos de formación grupal estable anual: accidentes de tráfico, incendios estructurales, rescate en altura, aguas superficiales y drones. No obstante, los bomberos recalcan que la formación importante y necesaria es la que reciben los funcionarios en la Academia Aragonesa de Bomberos.

Respecto a la bolsa, la Diputación asegura que su intención es actualizar la bolsa de bomberos pero antes se deben resolver los tres procesos para cubrir 17 puestos de mando en los bomberos en Teruel que han acabado en el juzgado para poder conocer cuántas plazas de bombero quedan sin cubrir en la provincia. Concretamente, los tres procesos de concurso-oposición convocados por la Diputación Provincial de Teruel en 2022 para cubrir 17 puestos de mando han terminado en los tribunales recurridos por parte de los aspirantes que optaban a los empleos y que fueron excluidos, a su juicio, de forma arbitraria.