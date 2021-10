El diputado Herminio Sancho traslada al Ministerio de Transportes las prioridades de la provincia de Teruel

El diputado del PSOE por Teruel en el Congreso, Herminio Sancho, ha mantenido una reunión este martes con el Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Sergio Vázquez, en la que ha tenido la oportunidad de trasladarle cuáles son las prioridades para la provincia de Teruel en materia de Infraestructuras de transporte.

En este sentido, Sancho le ha transmitido la importancia que tiene para la provincia de Teruel la necesidad de “seguir avanzando en infraestructuras como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la A-68 o la A-25 que para los socialistas es una prioridad para conectarnos con Madrid, así como la N-330”.

En la reunión, también ha participado el director general de Conservación y Mantenimiento de ADIF, Ángel Contreras, junto con otros responsables del ministerio de Transportes. Durante el encuentro, también se ha estado analizando la situación de otras infraestructuras de la provincia, como la variante de Utrillas o la variante de Alcorisa.

Según el diputado turolense, “se trata de infraestructuras básicas para nuestro territorio, que se encontraban en el olvido con el Gobierno del Partido Popular, y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado con avances decisivos en proyectos y licitaciones que podemos comprobar casi todos los meses”.

Además, ha añadido que todos estos proyectos ya han sido demandados desde el Gobierno de Aragón para que que se incluyan en los próximos Presupuestos Generales del Estado, “y que nuestra provincia siga avanzando en infraestructuras de comunicación como se merece”.

“En este sentido, les he requerido, como no puede ser de otra forma, que sean unos presupuestos ambiciosos, y que se vea reflejado en ellos el compromiso de este Gobierno con nuestra provincia, que me consta que es real, para terminar con esas carencias que tiene la provincia de Teruel en materia de infraestructuras”, ha apuntado Sancho.

El diputado ha concluido señalando la “buena predisposición” que ha recibido por parte del secretario general de Infraestructuras del ministerio de Transportes. “Está claro que el Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con nuestra provincia, y con las prioridades de los turolenses para seguir avanzando”.