El diputado socialista por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, asistió el jueves, a la reunión de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica celebrada en el Congreso de los Diputados. La reunión contó con la participación de la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Con respecto a su intervención, el diputado Herminio Sancho ha destacado en nota de prensa que “los socialistas vamos a defender los seis ejes fundamentales de esta Comisión, por su vital importancia para provincias como la nuestra y para el conjunto del país, como son el Pacto por la reactivación para la transición ecológica, el Pacto por el emprendimiento y la transformación digital, el Pacto por el empleo y por la Formación Profesional, el Pacto por la ciencia, el Pacto por los servicios públicos y el Pacto por el campo”.

En su intervención ante la Comisión de Reconstrucción Económica y Social tras la crisis del COVID-19, que se está desarrollando en el Congreso, la ministra Calviño hizo referencia a la propuesta que presentó en el día anterior la Comisión Europea, que incluye un nuevo Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros de inversión, y que calificó como una propuesta que “va en la buena dirección y que recoge muchas de las reivindicaciones que el Gobierno español lleva defendiendo desde el inicio de esta situación, con el argumento claro de que tenemos que dar una respuesta europea ambiciosa y unida a esta crisis sobrevenida”.

En este sentido, Herminio Sancho valoró las declaraciones de la ministra, que “vienen a corroborar el importante papel que está teniendo nuestro Gobierno, y en particular el trabajo de su Presidente Pedro Sánchez, en la articulación de la respuesta europea a esta crisis”. Herminio también destacó las declaraciones de la ministra, en el sentido de que la propuesta que presentó la Comisión Europea “va en la buena dirección” no sólo por la cuantía del fondo que calificó de “muy relevante y acorde a la magnitud de los retos que tenemos por delante”, sino también por otros motivos: porque “por primera vez se plantea que el Fondo se financie con la emisión de deuda comunitaria”, porque el reparto de los Fondos se hará en función del impacto económico y social del COVID-19, y finalmente “porque se propone que los Fondos se hagan llegar a los Estados Miembros mayoritariamente a través de transferencias directas y no sólo con créditos”, tal como explicó la propia Ministra.

Igualmente, Herminio Sancho, también participó en la Constitución de la Ponencia sobre adopción de medidas urgentes en materia de Agricultura y Alimentación, procedente del Real-Decreto Ley 5/2020. En este sentido, hay que recordar que, además de participar como miembro adscrito en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, el Diputado del PSOE por la provincia de Teruel también fue designado al inicio de la legislatura como Vicepresidente Primero de la Comisión Mixta Congreso- Senado del Defensor del Pueblo. Y dentro del Grupo Parlamentario Socialista, Sancho es además Portavoz Adjunto en la Comisión de Agricultura del Congreso, desde la que trabaja por una nueva PAC, pues “los socialistas tenemos muy claro que la transición justa en el sector agroalimentario pasa por la triple sostenibilidad, medioambiental, pero también social y económica”.

Igualmente, Herminio Sancho forma parte como vocal de las Comisiones Legislativas de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y la de Política Territorial y Función Pública. El Diputado socialista por Teruel es además miembro adscrito a la Comisión de Fomento. Sancho ha destacado que en su trabajo en dichas Comisiones, “intento aportar siempre mi experiencia como representante de un territorio de la España despoblada, para lograr avances en este ámbito, implementando medidas que supongan mejoras en el día a día de todos los españoles, sin dejar a nadie atrás”.