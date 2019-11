El diputado de Teruel Existe recoge su acta en el Congreso y recuerda que aún no ha dicho ‘sí’ a Sánchez

El diputado electo de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha acudido este jueves al Congreso para recoger su acta de diputado en un viaje en el que ha contado con el apoyo de medio centenar de turolenses que se han desplazado a Madrid en un autobús. A la salida, Guitarte ha explicado que sigue a la espera de que la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, le convoque a una nueva reunión para continuar negociando su posición ante la investidura de Pedro Sánchez y ha insistido en que, aunque quieren «facilitar la gobernabilidad», no darán un «cheque en blanco» al aspirante a La Moncloa.

Guitarte ya trasladó a Lastra las reivindicaciones de su territorio en un encuentro que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre. «No hemos vuelto a tener contacto y esperamos que lo vuelta a haber porque no creo que de una mera toma de contacto deduzcan ya apoyos o no apoyos», ha comentado.

Su decisión final dependerá del resultado de esos futuros encuentros con los negociadores socialistas. «Estamos dispuestos a apoyar la gobernabilidad, pero la gobernabilidad no es un cheque en blanco«, ha puntualizado, incidiendo en que hay que concretar las «condiciones» y los «compañeros de viaje». «Todo eso lo tenemos que volver a hablar», ha insistido.

Por último, ha subrayado que, desde su punto de vista, «debería primar la responsabilidad entre todos los grupos» parlamentarios para «desatascar la situación» y que pueda haber