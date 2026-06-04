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04 JUN 2026|

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El documental ‘Con la tierra en los pies’ reivindica en Caspe el patrimonio del medio rural

La película cuenta la historia del lingüista alemán Rudolf Wilmes y su viaje a un pueblo del Pirineo Aragonés en los años 30. Se proyectará este sábado por la tarde, en el Teatro Cine Goya

Imagen cartel del documental./ Cedida
Imagen cartel del documental./ Cedida

La COMARCA04 06 2026

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Cultura y Ocio

Una mezcla de realidad y ficción nos lleva a reflexionar sobre las historias que ocurren en los lugares más olvidados: los pueblos. El documental 'Con la tierra en los pies' llegará a Caspe este sábado a las 18.00, al Teatro Cine Goya, dispuesto a conmover al público con la historia del lingüista alemán Rudolf Wilmes y su viaje a un pueblo del Pirineo Aragonés en los años 30.

La película aborda temas troncales como el arraigo a la tierra, la identidad o la despoblación; y rinde homenaje a los territorios que se han sacrificado. "Llevamos seis semanas en cartelera en Zaragoza, con muchas personas en las salas y que nos cuentas cosas muy bonitas sobre lo que el documental les ha provocado. Ahora estamos deseando compartirla en Caspe", ha destacado el director Fernando Vera.

 El director ha valorado que el documental ofrece «una película honesta, pensada, trabajada, sobre algo que conocíamos bien y que nos habíamos documentado durante mucho tiempo" "Es muy difícil mantenerse en una cartelera donde están llegando ofertas de películas cada semana. Y quiero agradecer a la gente la forma en la que está acercándose a este trabajo», ha recalcado.

En el reparto, destacan actores y actrices como Christian Stamm, Carla Chiorazzo, Isabel Stoffel o Itziar Aizpuru. El propio director ha estado a cargo del guion del largometraje, que alcanza los 101 minutos de duración. El film tiene además un panel extraordinario de colaboraciones, voces con experiencia en temas sobre la despoblación y el Pirineo como las de Manuel Campo Vidal, Severino Pallaruelo, Sandra Araguás, José María Satué, Oscar Latas, Elena Puértolas o Maribel Clemente, entre otras. 

Tras su estreno en Zaragoza, se han programado pases especiales en distintas localidades de Lleida y Aragón, como Tamarite de Litera, Tàrrega, Sariñena, Boltaña, Mequinenza, Zaidín, Montblanc, Barbastro, Tarazona, Borja y Agramunt; además de en Caspe.

'Con la tierra en los pies' tuvo su première mundial en la 23ª edición de Espiello - Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe con entradas agotadas, sobrepasando el aforo de 270 personas del Palacio de Congresos de Boltaña, Huesca. 

La película cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales de Zaragoza y Huesca, Justicia de Aragón, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Reserva Biosfera Ordesa Viñamala, Asociación de Realizadores Oscenses, Instituto de Estudios Altoaragoneses y Comarca de Sobrarbe, Ayuntamientos de Fanlo, Broto y Aínsa, así como de Aragón TV, Fundación Caja Rural de ARAGÓN y CERTEST, entre un numeroso grupo de patrocinadores.

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