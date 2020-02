El domingo, cita con una nueva edición de Cross de Albalate

El domingo se disputará el XX Cross de Albalate, organizado por la Comarca del Bajo Martín en colaboración con el consistorio albalatino.

El evento se realizará en la zona del campo de fútbol a partir de las 10.00 en un único circuito de 2.250 m. Los primeros en participar serán los atletas de las categorías juvenil, senior y veteranos A,B y C que lo harán sobre una distancia de 6.750 m. A las 11.00 será el turno de las categorías escolares: sub 16, sub 14,sub 12, sub 10, iniciación, preescolar y chupetín. La prueba forma parte del Circuito de Carreras Escolares.