Los grandes proyectos de las renovables en el Matarraña han centrado el acto de campaña de este miércoles de Teruel Existe. A primera hora, Tomás Guitarte, candidato al Congreso de los Diputados; Daniel Sancho, candidato al Senado; la concejala y consejera comarcal, Inmaculada Antón; y Josep Tiñena, de Teruel Existe Mazaleón han visitado el Tossal de Santa Bárbara para reivindicar que "la provincia de Teruel no será territorio de sacrificio, siempre que Teruel Existe pueda impedirlo".

Aunque, se muestran comprometidos con que la implantación de las renovables "pueda llevarse a acabo allí donde realmente se pueda", han apelado a la ordenación territorial para que la ubicación de estos elementos se realicen en un lugar que no afecte al patrimonio cultural y natural de la provincia". "No podemos dejar al libre albedrío de las empresas que se instalen donde quieran", ha insistido. Por ello, desde el partido exigen respeto al territorio, que se aplique la normativa ambiental y se establezca “de una vez por todas” la ordenación territorial a la que se comprometieron los gobiernos.

Además, solicitan que las empresas que instalen sus proyectos de renovables colaboren con el desarrollo de la provincia de Teruel aportando una parte de su facturación, "como sucede en todo el resto de Europa, entre un 2% y un 5%, eso es compromiso real con el territorio". "No se puede venir aquí a avasallar el territorio y no comprometerse con el desarrollo del mismo", ha incidido.

Esta es una de las cuestiones que más preocupan a la formación que denuncia: "El gobierno central y autonómico están dando excesivas facilidades, incluso haciendo una legislación casi a la carta de los intereses de estas grandes compañías".

Valdeltormo se blinda ante las renovables

Inma Antón, concejala de Valdeltormo y consejera de la comarca del Matarraña de Teruel Existe, ha explicado que hace tres años comenzaron con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque "creíamos que era la única herramienta que podría paralizar y blindar en nuestra localidad". De esta forma, los siete aerogeneradores previstos en el municipio no podrán instalarse.

"Es importante recalcar cómo el gobierno autonómico y central no ordenan la implantación de renovables. Esto está forzando a que tengan que ser los propios ayuntamientos los que con sus propios medios intenten defenderse", ha insistido la concejala. En este sentido, ha subrayado las dificultades de los pequeños municipios para tramitar los PGOU. "Los estamos condenando prácticamente a que tengan que asumir la implantación de estas macrocentrales sin ningún tipo de compensación y cortapisa", ha insistido.

Balsas del Matarraña

En Torre del Compte los candidatos han vuelto a exigir la ejecución de las Balsas laterales del Río Matarraña, infraestructuras pendientes desde el año 2005 (Dictamen de la Fresneda), y cuyo proyecto fue defendido y reconocido en el año 2018 en el Congreso de los Diputados. “Como con todo lo que afecta al desarrollo de Teruel, pasan los años, las legislaturas y los presupuestos, y siguen sin hacerse”, ha dicho Guitarte.

La Balsa dels Comellans (con una capacidad de 2,64 Hm3), en la cabecera del río Tastavins, la Balsa de Planserrats, – (1 Hm3) en el entorno de Cretas para regular el río Algás-, y la Balsa de Val de la Figuera (3 Hm3), en el río Matarraña, son necesarias para el desarrollo y modernización de los regadíos de esta zona.