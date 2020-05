Dos denuncias en Alcorisa por una fiesta en la calle

El incumplimiento de las normas del estado de alarma en una fiesta en un barrio de Alcorisa ha generado malestar en la localidad. Especialmente polémica ha sido la participación del teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Guillén (PP), en las actividades celebradas en el barrio El Huerto de los Frailes este domingo. Dos personas han presentado denuncias contra Guillén por saltarse el confinamiento. Será la Subdelegación del Gobierno la que determinará, una vez analizados los expedientes, las correspondientes sanciones económicas.

Varias imágenes muestran al teniente de alcalde en la calle, vecino del barrio y que participaba a título particular, con micrófono en mano, protagonizando el bingo. La celebración contó con música a todo volumen a cargo de un potente equipo de sonido integrado en un coche que circuló en dirección contraria y un toro de fuego con el que corrieron una decena de niños.

Tras el revuelo causado en las redes sociales, Guillén ha emitido un comunicado este miércoles aclarando que ni participó «como miembro de la Corporación Municipal» ni se destinó dinero del presupuesto del Ayuntamiento a esas actividades. Asimismo, se ha mostrado «arrepentido profundamente» de haber participado en una celebración que «no es apropiada para el momento actual en el que nos encontramos». Guillén ha manifestado su perdón «más sincero» a todos los que hayan podido sentirse defraudados y ha lamentado que este suceso «eclipse la labor» del resto de miembros del equipo de Gobierno que «durante este tiempo y muy especialmente en las últimas semanas se están desviviendo».

El incumplimiento se produce escasos días después de que el municipio haya sido noticia nacional y regional por tratarse del pueblo de Aragón (3.276 habitantes) más grande libre de Covid-19. El alcalde de la localidad, Miguel Iranzo, también del PP, se ha mostrado muy molesto y ha tachado lo sucedido de «irresponsabilidad y equivocación» en un comunicado publicado en su perfil de Facebook, aunque también ha indicado que «no hubo ninguna mala intención». «Había que haber sido más prudentes todos y, sobre todo, los que tenemos el honor de tener un cargo público y representar a nuestros vecinos», ha matizado.

Sin embargo, Iranzo ha reconocido que «cuando esto sucede ya no hay marcha atrás» y que «se tomarán las medidas oportunas por semejante fallo». Eso sí, advierte a los que «querían su cabeza» de que van a tener que esperar un poco. El alcalde ha finalizado sus palabras destacando la implicación «absoluta, sin ningún tipo de horario y con una dedicación máxima» de Guillén en el Ayuntamiento.

La oposición no ha tardado en pedir explicaciones al consistorio. «Está permitido pasear y hacer deporte, pero no organizar una fiesta», ha señalado el portavoz del grupo municipal socialista Luis Peralta. Afirma que los niños no guardaron la distancia de seguridad, pero critica sobre todo «que un cargo público fuese el ‘speaker’ de una fiesta celebrada sin permiso».

Por su parte, el concejal de IU, Daniel Palomo ha reprochado a los vecinos «que hayan bajado la guardia tan pronto» y no ha descartado pedir que el teniente de alcalde sea reprobado por sus actos desde el Ayuntamiento.