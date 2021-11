Dos panaderías del Matarraña, entre las 80 mejores de toda España

Panadería Agut Colomer de Calaceite y Horno Llerda de Cretas lograron este lunes la Estrella de la Ruta Española del Buen Pan que otorga una empresa dedicada al sector. Se trata de la considerada como «estrella Michelín» del pan a nivel nacional. Tan solo 80 panaderías de toda España y 5 de Aragón lograron obtener este reconocimiento en el acto que se celebró en la ciudad de Valencia.

En el caso de Panadería Agut Colomer es el primer reconocimiento de este tipo que recibe el establecimiento. Luis Agut, uno de los tres hermanos propietarios de la panadería, ya se hizo en junio con la Miga de Oro de Aragón 2021 con su pan de ‘lleute’. «Es un pan hecho con masa madre y harina molida a la piedra. No nos lo esperábamos y estamos muy contentos», explicó Luis Agut, tercera generación del establecimiento que comenzó su actividad en los años 40.

Por su parte, Horno Llerda de Cretas logró su cuarta Estrella consecutiva al Buen Pan. Pese a que el establecimiento cretense ya luce desde hace varios años esta Estrella, lo cierto es que reconocieron «no esperar» un nuevo reconocimiento de este tipo. «Son ya 4 años ya y no podemos describir lo que sentimos cuando conocimos la noticia», explicó Adrían Omella, cuarta generación de Horno Llerda. El joven aprovechó la oportunidad para reivindicar el pan de calidad tanto en la mesa, como en los establecimientos hosteleros y turísticos. «Valoramos la materia prima y productos como el vino o el aceite de oliva, pero creo que en sitios incluso que apuestan por la calidad no se ofrece y no se valora un pan de calidad», añadió.