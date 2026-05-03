Dos pistas de tenis de máxima calidad a estrenar la próxima semana en Alcañiz: «Se nos ha hecho un poco larga la espera»

A los entre 60 y 80 socios del Club de Tenis de Alcañiz se les ha hecho "larga la espera" antes de acceder a las nuevas pistas del recinto polideportivo Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz. Así lo reconoce su secretario y director técnico, Carlos Royo, que asume que hubo una parte de abonados que se dieron de baja por las obras en las instalaciones, otros se fueron a entrenar a Caspe y una media docena a Calanda durante los últimos casi ocho meses.

Se ha prolongado un poco la demora, aunque la actuación central se produjo los últimos tres meses, destaca el concejal de Deportes, Eduardo Orrios, muy satisfecho con el aspecto actual que presentan las dos pistas, la individual de 23,77x8,23 metros; y la de dobles, de 23,77x10,97, "perfectamente homologadas para cualquier competición", asegura.

Una simple visita a las dos pistas, en el interior del pabellón, ubicadas como siempre entre la nueva piscina climatizada y la piscina municipal, arroja una panorámica muy distinta a la que había meses atrás. El proyecto técnico de ejecución de la renovación de las dos pistas arroja conclusiones como que el "las pistas presentaba un firme en desastrosas condiciones, no apto para la práctica deportiva, debido a las numerosas grietas, fisuras y resaltes existentes en la superficie de juego".

Las instalaciones llevaban siendo utilizadas décadas, desde los orígenes del pabellón, y presentaban un estado "lamentable", a juicio de los técnicos que las evaluaron. La actuación se ha desarrollado en una superficie de 1.428,61metros cuadrados y, según explica el edil competente a LA COMARCA,ha supuesto una inversión de 150.000 euros, de los que 90.000 han sido subvencionados por parte del Gobierno de Aragón. El resultado de este lavado de imagen se observa a primera vista.

Detalle del "lamentable" estado del terreno de juego que presentaban antes de las obras las pistas de tenis. / Ayto. Alcañiz

Actuaciones

Las obras que se han acometido han sido, entre otras, el desmontaje y acopio para su posterior colocación de las columnas de alumbrado existente; el desmontaje de mobiliario urbano (papeleras, bancos…). En el informe técnico también se incluyen las siguientes:

Desmontaje del vallado perimetral para su sustitución. Según el expediente técnico, la valla anterior, junto a la que pasan cada día decenas de niños y jóvenes, estaba totalmente oxidada y deteriorada.

Según el expediente técnico, la valla anterior, junto a la que pasan cada día decenas de niños y jóvenes, estaba totalmente oxidada y deteriorada. Demolición de los bordillos y pavimento existente en las pistas de tenis.

Demolición de la red de saneamiento existente y de la red eléctrica existente para su

renovación.

renovación. Excavación de la zona de actuación para poder sanear el terreno existente con zahorra

natural.

Excavación de zanjas para paso de instalaciones de saneamiento y de electricidad.

Ejecución de la red eléctrica enterrada, con conexión desde el cuadro eléctrico existente,

dejando preparada la cimentación de las columnas de alumbrado.

dejando preparada la cimentación de las columnas de alumbrado. Ejecución de la red de saneamiento para la recogida de aguas pluviales, con conexión a la

red existente. Se colocará una arqueta decantadora previo a la conexión con la red

existente para poder limpiar la pinaza que pueda colarse en la red.

con conexión a la red existente. Se colocará una arqueta decantadora previo a la conexión con la red existente para poder limpiar la pinaza que pueda colarse en la red. Se ejecuta la base de pavimento con zahorra artificial y sobre la zahorra, una solera de

hormigón de 15 cm de espesor.

Acabado superficial de las pistas de tenis mediante la aplicación sobre la solera, de resinas

deportivas sistema tenis Gameflife Eco o equivalente especial para la práctica del tenis

sobre hormigón, con cargas procedentes de recuperación y reciclado de pelotas de tenis y

neumáticos.

para la práctica del tenis sobre hormigón, con cargas procedentes de recuperación y reciclado de pelotas de tenis y neumáticos. Se ejecuta el vallado perimetral con las puertas de acceso a cada pista.

con las puertas de acceso a cada pista. Se marcan las líneas de las pistas de tenis.

Gestión de residuos durante toda la duración de la obra por gestor autorizado.

Conjunto de sistemas de protección individual, colectiva, instalaciones de bienestar y

señalización, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el

periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de

almacenaje o retirada a contenedor.

De todas ellas, el director del Pabellón Polideportivo, Carlos Herráez, y el propio director técnico del Club de Tenis, destacan una por encima del resto: el aglomerado asfáltico se ha repuesto con una resina de altísima calidad. "La finalidad es evitar lesiones", garantiza también el concejal de Deportes, Eduardo Orrios, aunque para Royo habrá una pega: puede que el bote de la pelota sea algo más lento, que el material lo retarde un poco.

Vista general de unas de las pistas deterioradas antes de las obras en el recinto deportivo de Alcañiz. / Ayto. Alcañiz

Las pistas lucen ahora un color visible azul que van a agradecer mucho los amantes del tenis, afirma Royo, que no se contiene las ganas de estrenarlas. "Al principio observamos algún problema de alineación pero casi imperceptible; para mí las pistas están impecables", completa.

Reserva por los canales habituales

A partir de la próxima semana, estarán a disposición de todos los abonados del servicio municipal de deportes las nuevas instalaciones para la práctica deportiva del tenis. A falta de algunos remates y retoques como arreglar la red destensada que se solucionará en los próximos días, se informará por los canales municipales de la fecha de apertura segura, pero no será más tarde de la primera semana de mayo.

"Esta era, en efecto, una obra muy demandada", acaba el concejal. La forma de reservar las instalaciones será la habitual, añade Orrios, a través de la web del servicio municipal de deportes, o en el propio recinto polideportivo, sin coste adicional para los usuarios.