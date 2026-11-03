Las organizaciones empresariales y las Diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel fortalecen su estrategia en la Red SSPA ante un 2027 «decisivo»

Las organizaciones empresariales y las diputaciones provinciales de Soria, Cuenca y Teruel han reafirmado este martes en Soria "su compromiso de colaboración para defender los intereses de los territorios escasamente poblados ante las instituciones españolas y europeas", en el marco de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA).

La sede de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha acogido la reunión anual de los representantes de las seis entidades, un encuentro que ha permitido hacer balance del trabajo desarrollado durante 2026 y definir una estrategia conjunta para afrontar un 2027 decisivo en el que sea adoptarán decisiones que condicionarán el futuro y las posibilidades de desarrollo de Soria, Cuenca y Teruel.

En la reunión han participado el presidente de FOES, Santiago Aparicio; el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña; y el presidente de CEOE Teruel, Jesús Blasco, junto a los presidentes de las diputaciones provinciales de Soria, Benito Serrano y Teruel, Joaquín Juste. El encuentro ha permitido analizar la evolución demográfica y económica de las tres provincias. Pese a la mejoría registrada en algunos indicadores durante los últimos años, siguen sin avanzar al ritmo del conjunto de España, lo que evidencia la necesidad de políticas diferenciadas para corregir los desequilibrios territoriales.

Un año de intensa actividad en Bruselas

Buena parte del encuentro se ha dedicado a repasar la actividad desarrollada por la Red SSPA durante 2026, tanto ante las instituciones comunitarias como ante las administraciones españolas. Las seis entidades han puesto en valor que la Red SSPA cuente actualmente con una persona trabajando de forma permanente en Bruselas. Su coordinador, Mario Vega, desarrolla su actividad profesional en la capital europea, lo que permite mantener una interlocución directa y continuada con las instituciones comunitarias, seguir de cerca los procesos de decisión y participar activamente en la elaboración de las políticas y normas que afectan a estos territorios. "Nos jugamos buena parte del futuro económico de Soria, Teruel y Cuenca en Bruselas. Las decisiones sobre las ayudas de Estado y el próximo marco financiero europeo condicionarán nuestra capacidad para atraer inversiones, apoyar a nuestras empresas y generar empleo» ha explicado presidente de FOES, Santiago Aparicio

Uno de los principales ámbitos de actuación durante este año ha sido la revisión del marco europeo de ayudas de Estado, especialmente de las Directrices sobre las Ayudas Estatales de Finalidad Regional y del Reglamento General de Exención por Categorías. Las organizaciones empresariales y las diputaciones han trabajado conjuntamente en la elaboración y presentación de alegaciones a ambas propuestas normativas, además de mantener diferentes reuniones con responsables de la Comisión Europea para abordar el asunto.

Asimismo, la red SSPA insiste en la necesidad de que España aproveche plenamente las posibilidades que ofrece la normativa europea para ampliar las ayudas de funcionamiento. Estas bonificaciones, cuya aplicación comenzó en 2023, supusieron un avance histórico para las tres provincias, aunque las seis entidades consideran que su alcance actual sigue siendo insuficiente para convertirse en un instrumento verdaderamente eficaz de desarrollo empresarial.

La defensa de la cohesión territorial ante el nuevo presupuesto europeo

Otro de los grandes asuntos abordados ha sido el futuro de la política de cohesión territorial de la Unión Europea y las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Durante este año, la Red SSPA ha participado activamente en debates, consultas y encuentros sobre la futura política de cohesión, manteniendo reuniones con eurodiputados y representantes institucionales y realizando aportaciones a diferentes foros europeos. Entre las actuaciones desarrolladas destaca el trabajo sobre los futuros reglamentos de fondos, con el propósito de que los nuevos instrumentos de financiación tengan en cuenta las particularidades de las zonas escasamente pobladas del sur de Europa y estas queden expresamente recogidas en la normativa.

"La unión de las diputaciones y las organizaciones empresariales nos permite defender los intereses de nuestros territorios con una sola voz, sumando la experiencia de quienes conocen las necesidades de las empresas y la responsabilidad de las instituciones que representan a nuestros municipios", ha incidido el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano.

La actividad de la SSPA se ha extendido también a otros ámbitos relacionados con el desarrollo económico y social de estos territorios. Entre otros, ha participado en las consultas europeas sobre la Estrategia del Derecho a Permanecer (Right to Stay) y el Plan Europeo de Vivienda Asequible, así como en diferentes procesos de consulta nacionales, como los relacionados con la planificación energética y la nueva Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico. La Red SSPA también ha participado activamente en diversos foros del Comité de las Regiones.

También el presidente de CEOE Teruel, Jesús Blasco, ha insistido en la necesidad de aprovechar al máximo las ayudas de funcionamiento autorizadas por la Unión Europea para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. «Llevamos años reclamando que estas ayudas se apliquen con una intensidad mucho mayor. Europa permite alcanzar hasta el 20 % de los costes laborales, pero su aplicación efectiva sigue estando muy lejos de ese límite. No podemos desaprovechar una herramienta que puede resultar fundamental para mejorar la competitividad de nuestras empresas, atraer inversiones y generar empleo en territorios que tienen importantes desventajas por su baja densidad de población».

Por su parte, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha defendido la necesidad de que la fiscalidad diferenciada se aplique con la máxima intensidad para impulsar la actividad económica en las tres provincias. «Las empresas que mantienen su actividad en nuestros pueblos necesitan medidas que les permitan crecer, contratar y competir en mejores condiciones. Si queremos atraer inversiones y generar oportunidades, tenemos que aprovechar todas las herramientas que Europa pone a nuestra disposición y reclamar al Gobierno de España que las aplique en todo su alcance», ha señalado.

Juste ha subrayado también la importancia de mantener una posición conjunta ante las decisiones que se adoptarán en los próximos meses. «Soria, Cuenca y Teruel compartimos retos y llevamos años trabajando unidos para que nuestras particularidades se tengan en cuenta. Ahora debemos conseguir que el próximo presupuesto europeo y las nuevas normas sobre ayudas de Estado garanticen un apoyo específico y estable a los territorios escasamente poblados. Nuestros pueblos necesitan empresas, empleo y servicios para que las personas puedan quedarse y desarrollar su proyecto de vida», ha concluido.

2027, un año decisivo para consolidar los avances

De cara al próximo ejercicio, las seis entidades han acordado mantener una estrategia coordinada de interlocución y seguimiento de los principales procesos normativos abiertos en España y en la Unión Europea. Entre las prioridades figura la evolución de las nuevas reglas sobre ayudas de Estado, la defensa de un tratamiento diferenciado para las provincias escasamente pobladas y el seguimiento de las negociaciones presupuestarias europeas y de los reglamentos que regularán los fondos del periodo 2028-2034.

Las organizaciones empresariales y las diputaciones han coincidido en que la colaboración mantenida durante los últimos años constituye una herramienta fundamental para reforzar la capacidad de interlocución de las tres provincias, sumar recursos técnicos e institucionales y dar mayor visibilidad a sus reivindicaciones.