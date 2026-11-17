Irene Ciércoles estará en el Campeonato del Mundo absoluto de natación en piscina corta que se disputará del 1 al 6 de diciembre en Pekín (China). La Real Federación Española de Natación ha confirmado oficialmente la convocatoria de la joven deportista de Andorra, que, con apenas 16 años, será la integrante más joven de la expedición española. La nadadora del CN Sant Andreu afrontará su primer Mundial absoluto en piscina de 25 metros después de firmar una actuación extraordinaria en el Campeonato de España celebrado en Madrid, donde conquistó ocho medallas, seis de oro y dos de plata.

La confirmación llega en uno de los mejores momentos de la trayectoria deportiva de la andorrana. Ciércoles viajará a China con la confianza reforzada por sus últimos resultados y con el objetivo de competir entre las mejores especialistas internacionales. En declaraciones en exclusiva a La COMARCA, la nadadora reconoce que sus registros recientes le permiten afrontar la cita con ambición. "He hablado con mis entrenadores y me han dicho que, si hago los tiempos que hacía en las finales del campeonato y los repito allí por las mañanas, es bastante factible que pase a semifinales. Pero aun así tendré que estar en mis mejores marcas", explica.

La joven deportista asegura que las sensaciones son especialmente positivas después de su paso por Madrid. "Voy con bastante confianza después de este campeonato, ya que no lo hemos preparado mucho, pero vamos con muchas ganas y a ver qué sale", señala ante el que será uno de los mayores desafíos de su todavía corta carrera deportiva.

Tres pruebas individuales y opciones en los relevos

Ciércoles figura en la convocatoria española para disputar tres pruebas individuales: los 50 y 100 metros espalda y los 50 metros libres. Además, podría participar en diferentes relevos femeninos y mixtos, aunque su presencia definitiva en estas pruebas dependerá de la composición de los equipos que establezcan los responsables técnicos de la selección.

La competición se celebrará en el Beijing National Aquatics Centre, conocido como Water Cube, una de las instalaciones más emblemáticas de la capital china. España acudirá con una delegación de catorce nadadores, seis mujeres y ocho hombres, entre los que también figuran Hugo González, Carmen Weiler, Laura Cabanes, Alba Vázquez y Luca Hoek. La expedición tiene previsto desplazarse a Pekín el próximo miércoles 25 de noviembre.

Para la nadadora andorrana supondrá su segunda gran experiencia internacional en categoría absoluta. El pasado agosto ya había demostrado su capacidad para competir al máximo nivel durante los Campeonatos de Europa de París, donde consiguió una destacada quinta posición en la final de los 100 metros espalda. Aquella actuación le permitió asegurarse su clasificación para el Mundial, una plaza que ahora ha quedado ratificada oficialmente.

“No me esperaba para nada quedar primera”

La convocatoria mundialista llega apenas unos días después de que Ciércoles se convirtiera en una de las grandes protagonistas del Campeonato de España absoluto de piscina corta, disputado en la instalación M-86 de Madrid. La andorrana cerró su participación con seis medallas de oro y dos de plata, además de mejorar registros nacionales de su categoría.

Entre sus actuaciones más destacadas sobresalió la victoria en los 100 metros espalda, una prueba en la que consiguió imponerse a rivales que partían con mejores marcas. La propia nadadora reconoce que el resultado superó sus expectativas. "No me esperaba quedar primera en los 100 espalda, ya que Carmen y Keili son muy buenas espaldistas y sobre el papel me sacaban bastante diferencia. Pero tengo algo muy bueno, que es que soy muy competitiva, e hice todo lo que estaba en mis manos para que saliera lo mejor posible", relata.

La resolución de aquella final todavía permanece muy presente en su memoria. "Estuvo muy divertida. En los últimos 25 metros vi que iba bastante al lado de Keili y dije: "Esta es la mía". Al final salió bien", recuerda la deportista, que volvió a demostrar su capacidad para competir en las distancias más exigentes y ante algunas de las mejores nadadoras españolas.

Su protagonismo también se extendió a las pruebas colectivas con el CN Sant Andreu. En el relevo de 4x100 estilos mixto, que cerraba el campeonato, Ciércoles tuvo que realizar un importante esfuerzo para recuperar posiciones frente a otros equipos. "Fuimos con todo, ya que era la última prueba del campeonato y encima era un relevo. Sabíamos que sobre el papel podíamos ir por detrás, así que salí a hacer mi 100 con bastante fuerza desde el principio porque sabía que tenía que alcanzar a otros equipos", explica. Pese al desgaste acumulado, consiguió completar su posta con buenas sensaciones: "Estaba bastante cansada de piernas, pero di mi máximo y al final conseguimos alcanzarlas".

Un año que ha superado todas las expectativas

Más allá de los resultados conseguidos en Madrid y de la inminente participación mundialista, Irene Ciércoles hace un balance especialmente positivo de una temporada en la que ha dado un importante salto competitivo. Su progresión le ha permitido consolidarse entre las grandes promesas de la natación española y comenzar a medirse con las mejores especialistas absolutas.

"No puedo estar más contenta de este año. Cuando empezamos pusimos unos objetivos difíciles y la verdad es que los hemos conseguido y mejorado. Pase lo que pase en Pekín, el resultado es positivo", asegura la andorrana.

La cita de China será el siguiente paso de una temporada que todavía reserva nuevos compromisos. Después del Mundial, Ciércoles también tiene puesta la mirada en la Copa de España, una competición que afronta con especial ilusión por su carácter colectivo. "Espero que en la Copa de España lo hagamos genial y saquemos muy buenos resultados. Es una competición que me gusta mucho porque lo hacemos en equipo y para mí el equipo es de lo más importante", destaca.

Antes, la nadadora de Andorra tendrá por delante el mayor escaparate internacional de la natación en piscina corta. Con tres pruebas individuales confirmadas, la posibilidad de participar en varios relevos y la confianza adquirida tras sus ocho medallas nacionales, Ciércoles viajará a Pekín dispuesta a seguir creciendo. Su objetivo será trasladar al escenario mundial las marcas que la han convertido, con solo 16 años, en una de las grandes revelaciones de la temporada.