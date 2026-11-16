Cortes de tráfico por obras en las carreteras de Villarluengo, Alloza y Oliete

Debido a las obras, dos carreteras de Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo han quedado cortadas al tráfico. El caso de mayor prolongación del corte es la de la vía que une Alloza con Oliete, la A-1402 entre los puntos kilómetricos 8.8 - 19.4, debido a trabajos de acondicionamiento. Los desvíos alternativos son las carreteras A-223 y A-1401. Está previsto que este corte se prolongue hasta el 15 febrero del próximo año.

El otro corte se ubica en el Maestrazgo, en la carretera A-1702 en Villarluengo, en el tramo entre el puente sobre el río Guadalope a los Órganos de Montoro entre los puntos kilométricos 25.5 a 28.0. Se han establecido desvíos por otras carreteras mientras duren las obras, que se prevé que sea hasta este viernes día 20.