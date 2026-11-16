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16 NOV 2026|

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Cortes de tráfico por obras en las carreteras de Villarluengo, Alloza y Oliete

Las obras en la A-1402 que une Oliete y Alloza se prolongarán hasta febrero; mientras que los trabajos en la A-1702 en Villarluengo durarán hasta el viernes 20

El corte de la carretera entre Alloza y Oliete se prolongará hasta febrero. / DGT
El corte de la carretera entre Alloza y Oliete se prolongará hasta febrero. / DGT

La COMARCA16 11 2026

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Debido a las obras, dos carreteras de Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo han quedado cortadas al tráfico. El caso de mayor prolongación del corte es la de la vía que une Alloza con Oliete, la A-1402 entre los puntos kilómetricos 8.8 - 19.4, debido a trabajos de acondicionamiento. Los desvíos alternativos son las carreteras A-223 y A-1401. Está previsto que este corte se prolongue hasta el 15 febrero del próximo año.

El otro corte se ubica en el Maestrazgo, en la carretera A-1702 en Villarluengo, en el tramo entre el puente sobre el río Guadalope a los Órganos de Montoro entre los puntos kilométricos 25.5 a 28.0. Se han establecido desvíos por otras carreteras mientras duren las obras, que se prevé que sea hasta este viernes día 20.

El corte de la carretera de Villarluengo se prolongará hasta febrero. / DGT
El corte de la carretera de Villarluengo se prolongará hasta febrero. / DGT

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