La calle Rehuerta de Mazaleón ha vuelto a abrir al tráfico este pasado viernes tras finalizar la cuarta y última fase de su renovación. El Ayuntamiento ha invertido 426.000 euros en una actuación que ha permitido renovar el alcantarillado y el pavimento, construir aceras y reparar muros. El Consistorio ha aportado algo más de 200.000 euros de fondos propios y ha cubierto el resto con ayudas del Plan de Obras y Servicios (POS).

“Es la arteria principal de Mazaleón”, explica la alcaldesa, Rosa Orona. Por esta calle circulan habitualmente tractores, camiones cargados de almendras, vehículos de explotaciones ganaderas y repartidores. Su anchura permite que el tráfico pesado evite otras calles del casco urbano. Antes de las obras, el firme de cemento estaba agrietado y empezaba a deshacerse.

Del alcantarillado al último asfaltado

El Ayuntamiento optó por dividir la obra en cuatro fases para poder asumir su coste. Según Orona, la primera se ejecutó en 2024 y se centró en la red de saneamiento. La escasa pendiente de los desagües provocaba atascos en algunas viviendas de la calle. Esta intervención costó 149.000 euros, de los que 82.000 procedieron del POS.

La segunda fase, sufragada con fondos municipales, supuso una inversión de unos 107.000 euros y sirvió para asfaltar el tramo en el que se había renovado el alcantarillado. La tercera se destinó a reparar los muros para proteger la vía del arrastre de sedimentos durante las lluvias. El último asfaltado ha completado la actuación.

Obras en plena campaña del melocotón

La última fase coincidió con la campaña del melocotón. La alcaldesa explica que la llegada de la ayuda a finales de año y los plazos de licitación condicionaron el calendario de los trabajos. Tras retirar el firme de cemento, se extendió una capa de zahorra para que agricultores y transportistas pudieran volver a circular a los dos o tres días mientras se completaba el asfaltado.

Con las aceras ya renovadas, el Ayuntamiento prevé plantar algunos árboles en la calle Rehuerta. Orona señala que el Consistorio ya ha preparado el proyecto para arreglar otra calle en 2027, aunque su ejecución todavía está por concretar.