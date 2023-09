La DPT insta a aumentar el Fondo de Inversiones de Teruel a los 100 millones de euros

La Diputación de Teruel pedirá a los gobiernos de España y Aragón que incrementen hasta los 100 millones de euros el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). Esta propuesta, debatida este jueves en el pleno de la institución, contó con el apoyo de todos los grupos políticos. La propuesta para incrementar la dotación económica de los 60 millones de euros anuales actuales a los 100 millones fue presentada por Teruel Existe. La vicepresidenta de la Diputación, Beatriz Martín (TE), explicó que «no se está cumpliendo el acuerdo» para incrementar el fondo de acuerdo a la subida del IPC. «Creemos que es una deuda histórica que sigue existiendo con la provincia de Teruel», enfatizó.

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Joaquín Juste (PP), indicó que este también fue un reclamo por parte del Partido Popular. «Tenemos que convencer a Madrid de que incremente el 50% que aporta y la otra mitad por parte de Aragón», concretó.

Desde el grupo socialista, su portavoz Pedro Polo (PSOE), también mostró su respaldo a la propuesta y recordaba las mejoras que el PSOE ha realizado en la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel en cuyo contenido trabajan de manera conjunta con empresarios y sindicatos. «Los proyectos se deciden aquí y no en Madrid. Es una de las mejoras que hemos hecho del FITE, junto con la principal y es que estamos ejecutando más del 90%, frente al 50% que ejecutaba el PP», resaltó.

Declaración frente a la violencia machista

La DPT también aprobó en la sesión ordinaria una declaración institucional para erradicar la violencia machista, como compromiso de toda la sociedad y un objetivo para las instituciones. El escrito recoge el acuerdo de todos los grupos para rechazar esta violencia, tras uno de los veranos más trágicos en violencia de género de los últimos veinte años. Por ello solicita a las administraciones competentes «poner en marcha las herramientas y recursos necesarios para garantizar la seguridad y protección de las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia, vivan donde vivan».

Además, también recoge reforzar las acciones dirigidas a sensibilizar al conjunto de la ciudadanía,

trabajar por una sociedad más justa para eliminar cualquier práctica que refuerce los roles y

estereotipos de género, y manifestar el rechazo a todas las formas de violencia machista, entre otros

puntos.

También se dio luz verde a la moción del Partido Popular contra la tramitación de una amnistía, que fue aprobada con los votos a favor de PP y PAR, la abstención de Teruel Existe y los votos en contra del PSOE.

La moción presentada por el PSOE relativa a la «petición de cese de altos cargos del Gobierno de Aragón por su apología de la dictadura franquista y sus opiniones contra los valores y principios constitucionales», fue rechazada tras recibir los votos en contra de PAR y PP y los votos a favor de PSOE y Teruel Existe.

No salió adelante la moción presentada por el PSOE relativa a la creación de una Agencia Provincial de la Energía de Teruel, tras recibir los votos a favor del PSOE, la abstención del PAR y los votos en contra del PP. Asimismo, fue rechazada la propuesta del PSOE para pedir el incremento del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, con los votos en contra de PAR, Teruel Existe y Partido Popular, y los votos a favor de los socialistas.

Otros puntos del día

En el pleno también hubo un recuerdo al alcalde de Cella, recientemente fallecido, Santiago

Gómez Lanzuela. En el orden del día se recogían además distintas modificaciones de crédito,

encaminadas a redistribuir partidas, buscando mejorar la ejecución del presupuesto en esta recta

final del año. También se ha aprobado que la DPT asuma las delegaciones de las funciones de

Gestión y Recaudación de distintos impuestos de los municipios de Cascante del Río y Valacloche.

Concretamente, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, dio cuenta de la aprobación de los procedimientos extrajudiciales de crédito, es decir, facturas de obras, suministros o servicios que no se pagaron porque no había contrato o no estaba el expediente correspondiente. «Y estamos hablando de facturas del año 2020, 2021, 2022 y 2023, con lo que hemos tenido que poner orden en la casa, para que quienes hicieron un servicio a la institución no se queden sin

cobrar».

Por su parte, el vicepresidente segundo, Rafael Samper, explicó que en el orden del día se incluían también distintas modificaciones de partidas que suponen «ajustes presupuestarios para poder ejecutar la máxima partida de 2023», después de un año de elecciones y cambio de gobierno en la institución provincial.

Asimismo, se dio cuenta de préstamos de la Caja de Cooperación provincial, acordados en Junta

de Gobierno, para los ayuntamientos de Beceite, Fuenferrada, Cañada de Verich, Arens de Lledó y

El Vallecillo.