La DPT reivindica unión y más autonomía en su día grande

145 kilómetros separan la ciudad de Alcañiz y la de Teruel, sede de la Diputación de Provincial. El llamado «ayuntamiento de ayuntamientos» se trasladó ayer a la capital bajoaragonesa para celebrar su acto más importante del año para «hacer territorio» y seguir la descentralización de actos que ha comenzado esta legislatura. La Diputación de Teruel celebró ayer su acto institucional en conmemoración al Día de San Jorge que en 2021 ya salió fuera de la capital trasladándose a Mora de Rubielos. Un Teatro Municipal lleno con numerosas autoridades acogió un acto que se vivió como un homenaje a todas las personas que han dedicado y dedican su vida profesional y personal a mejorar este territorio además de a los servicios esenciales durante la pandemia.

La Diputación hizo entrega de su máxima distinción, la Cruz de San Jorge, un reconocimiento que premia el talento de aquellos que consiguen que la provincia sea ejemplar. La primera de ellas fue para Alexia Sanz, socióloga de Ojos Negros y exvicerrectora del Campus de la capital turolense. El galardón le fue entregado en honor a su labor ejercida en torno al estudio de la despoblación y la transformación universitaria ejercida en Teruel. «Este premio me recuerda a la calidez que sentí cuando llegué por primera vez a la universidad de Teruel, esa luz que se colaba por las ventanas es la que siento hoy», destacó Sanz con la voz entrecortada.

La segunda Cruz de San Jorge fue para el jefe del Área de Conservación y Explotación y Jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel, Jesús Iranzo. Sus 44 años de trayectoria fueron motivo de sobra para conmemorar logros que llevan su firma como son las grandes obras públicas como la A-23, el viaducto nuevo o la mejora completa de la conexión Teruel-Alcañiz en la N-420 y N-211. Iranzo anunció con emoción que llevará la Cruz con el mismo honor que lo llevó otro premiado con el que comparte apellido, José Iranzo, el Pastor de Andorra.

Otro de los momentos más especiales del acto fue el homenaje que se llevó a cabo en honor a los profesionales cuya labor durante la pandemia ha resultado esencial. Representantes de 18 colectivos de diferentes sectores recibieron una rosa blanca como agradecimiento a su labor.

Se entregó dicha distinción a al Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería de Teruel, Residencias de Mayores, Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, Protección Civil Bajo Aragón, Colegio de Farmacéuticos, Cruz Roja, Cáritas, Policía Local de Alcañiz, Guardia Civil de Alcañiz, Correos, Agentes de Protección de la Naturaleza, Bomberos, militares y la UME, Colegio de Periodistas, Policía Nacional, los agricultores y ganaderos y los multiservicios.

Entrega de una rosa blanca a los representantes de los 18 colectivos esenciales durante la pandemia./ C. ORTIZ

A ellos les cantó como homenaje la jotera de Castelnou Lucía Claver, que mostró con su arte los argumentos para que la UNESCO declare esta muestra artística del folclore aragonés como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. También puso música el cantante Celino Gracia a lo largo de toda la gala, en la que se recordó además a los alcaldes fallecidos este último año: la alcalde de Crivillén, María Josefa Lecina; y el primer edil de Castejón de Tornos, Julián López.

Lucía Claver mostró los argumentos para que la UNESCO declare la jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Su guitarrista fue Luis Quílez./ C. ORTIZ

El acto fue presentado por la directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior; y su homólogo en el Diario de Teruel, Chema López Juderías, como muestra de la apuesta por derribar los recelos y las suspicacias que han separado históricamente a ambas ciudades trabajando con compromiso y unidad en la defensa de la provincia.

La directora de La COMARCA; Eva Defior; y su homólogo en el Diario de Teruel, Chema López Juderías, fueron los presentadores./ C. ORTIZ

Precisamente, en su intervención, el presidente de la Diputación, Manuel Rando, lanzó un mensaje optimista reivindicando que la institución lleva tres años mostrando a Teruel como una tierra de oportunidades «frente a quienes solo proyectan la falsa imagen de tierra de penalidades». «Valoramos nuestra forma de vida porque somos felices y decimos bien alto que queremos vivir aquí con dignidad y futuro para nuestros hijos. Nuestro futuro pasa por quienes quieren vivir aquí y para que cada vez haya más personas tenemos la obligación de destacar nuestras potencialidades, que son muchas y variadas», remarcó Rando al tiempo que pidió que nadie le de la vuelta a su discurso porque «exaltar todo lo bueno no significa dejar de reivindicar nuestras carencias. «Son diferentes a las de las grandes ciudades y me atrevo a decir que de más envergadura. Debemos seguir trabajando y que la palabra conformismo no aparezca nunca en nuestro diccionario pero sin dejar de reivindicarnos, de promocionar la calidad de nuestra forma de vida, ensalzar nuestros valores y realzar nuestra identidad», apuntó Rando.

El Teatro Municipal de Alcañiz se llenó para presenciar la gala de San Jorge de la Diputación de Teruel. Asistieron numerosas autoridades estatales, autonómicas, provinciales y locales./ C. ORTIZ

También puso en valor la importancia del trabajo en equipo de «quienes practican las políticas de consenso frente a la división y el enfrentamiento interesado». «Quiero advertir sobre el peligro de hacer política deslegitimando a nuestras instituciones y nuestras normas. Hay que denunciar a aquellos que las ignoran conscientemente, sembrando dudas sobre las normas y sus garantías de cumplimiento. No todo vale, ciertos mantras interesados pueden hacer mucho daño a nuestro sistema democrático, a la convivencia entre vecinos y vecinas y, en definitiva, a nuestra provincia», remarcó.

Entre los proyectos destacados de Teruel y con futuro destacó Galáctica, Motorland, Dinópolis y la innovación en la agricultura y la ganadería. También citó algunas de las materias en las que está trabajando la Diputación con especial esfuerzo, como la mejora de la conexión de internet, la educación, las carreteras, la cultura en la atracción de rodaje de audiovisuales o el trabajo del servicio de bomberos, entre otros. Ha aprovechado además para anunciar que este verano comenzarán las obras de la nueva sede de la DPT en Alcañiz.

Entre sus reivindicaciones, el presidente aprovechó el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía para pedir una mayor autonomía local con una mejor financiación que refuerce a los ayuntamientos. Entre los retos de futuro, Rando destacó que ya están respondiendo a la falta de vivienda en el medio rural, a la exclusión financiera , a las obligaciones con respecto al tratamiento de residuos, a la administración electrónica y al tratamiento de datos. Todo ello con la coordinación y el apoyo también del sector privado.

El presidente también hizo hincapié en la mejora de la conectividad, en su apuesta por la educación con la apertura de las aulas de la UNED en Alcañiz y Calamocha, la puesta en marcha del Erasmus Rural y la creación de la Teruel Film Commision como muestra del espíritu creador e innovador de la administración.

El acto, cuya antesala fue una misa en la Iglesia Santa María la Mayor, concluyó recordando los premiados en los concursos infantiles y juveniles de pintura y narrativa de San Jorge, sonando el Himno de Aragón, y apelando a la unión de los turolenses, como subrayaron los conductores del acto porque «solo juntos construimos provincia».