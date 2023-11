La DPT solicita 10 millones al PERTE para la digitalización del ciclo del agua que beneficiará a 47 municipios

La Diputación Provincial de Teruel solicita 10 millones de euros de un PERTE destinado al ciclo del agua convocado por el MITECO. Ha sido uno de los puntos del día de la sesión plenaria de este miércoles. Se trata de la segunda convocatoria de este plan. La solicitud de la DPT llegará a 47 municipios ordenados por criterios de población. Las ayudas solicitadas son para la digitalización del ciclo del agua.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha recordado que el PERTE beneficiará a 74.000 habitantes. «Hemos cogido los municipios de más población, dejando Teruel capital, desde Alcañiz y los siguientes», ha concretado. «Vamos a intentar que tanto la salida de los abastecimientos como los contadores individuales se puedan digitalizar para tener un control exhaustivo, no solo del consumo sino también de las pérdidas y de los posibles problemas que podamos tener en estas poblaciones«, ha explicado Juste, que ha recordado que la Diputación ya acudió a la primera convocatoria de este PERTE pero fue denegada, por lo que ahora se ha modificado para poder conseguirlo.

La Diputación de Teruel ha aprobado también los convenios plurianuales de colaboración con ayuntamientos y comarcas para mejorar la vialidad invernal en vías provinciales y/o municipales en el ámbito de su territorio, en esta campaña 2023-2024.

Los convenios de vialidad invernal se suscriben cada año con los ayuntamientos de Orihuela del Tremedal, Fortanete, Gúdar, Guadalaviar, Camarena de la Sierra y las Comarcas del Matarraña y el Maestrazgo. Ahora se suscriben con carácter plurianual, por un montante total de 125.200 euros, repartidos en los 37.560 euros de la anualidad de 2023 y 87.640 de la anualidad de 2024, según ha explicado el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste.

Estos convenios buscan establecer una colaboración institucional entre administraciones y que los vehículos quitanieves partan en sus rutas de los lugares más altos de la provincia y donde se producen mayores precipitaciones de nieve a lo largo de la temporada y con más frecuencia, ganando así eficacia en el tiempo de respuesta.

En virtud de estos convenios, y según las necesidades operativas y posibilidades de cada administración, la Diputación cede vehículos o los aporta la propia administración local o comarcal, mientras que colaboran en la contratación específica del personal, y los gastos de combustible y reparaciones.

El vicepresidente segundo Rafael Samper ha recordado que en la anterior legislatura se tomó esa decisión de ubicar las máquinas en las zonas más altas: «Con ello se ganó mucho tiempo de reacción a la hora de limpiar las vías».

Asuntos económicos

En el apartado económico, se ha aprobado la Cuenta General del Ejercicio 2022 y se ha dado cuenta del Informe de la ejecución del presupuesto de la DPT y del movimiento de la tesorería correspondiente al tercer trimestre de 2023. En el pleno se han aprobado además dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, por un importe de 8.683,72 euros, para abonar los servicios de limpieza del Museo Provincial de Teruel de este 2023.

Además, se ha dado visto bueno a la aplicación del incremento del 0,50% adicional a las retribuciones del personal, según lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley 31/2002, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Adhesión a la asociación Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel

Otro de los puntos incluidos en el orden del día y aprobado con el acuerdo de todos los grupos ha sido la adhesión de la institución provincial a la Asociación Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel. Esta asociación, que gestiona la Reserva, cuenta con socios de las provincias de Teruel, Cuenca, Albacete y Valencia, que son las que cuentan con municipios dentro de este espacio.

Los municipios de la provincia de Teruel que forman parte son El Vallecillo, Frías de Albarracín, Jabaloyas, Toril, Masegoso y parte del término municipal de Albarracín. Entre los fines de la asociación está promover el desarrollo sostenible del Valle del Cabriel, promover la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, garantizar la implicación de los habitantes y promover la conservación de las formas tradicionales de explotación sostenible de los recursos naturales, entre otros. La entrada en la asociación supondrá a la DPT la aportación de 8.279,94 euros anuales.

Otros puntos del día

En el orden del día también se ha incluido la propuesta del Grupo socialista relativa al anuncio de derogación de la Ley 14/2018 de memoria democrática de Aragón. La propuesta ha sido rechazada por el voto en contra del PP y el PAR, y los votos a favor de PSOE y Teruel Existe.

El portavoz socialista, Pedro Polo, explicaba que esta iniciativa lo que pretendía era pedir al Gobierno de Aragón el mantenimiento y desarrollo de la ley actual y el compromiso de la institución provincial de mantener la partida económica destinada a este tema en el presupuesto de la institución, en la que no está VOX y no puede influir. «Queremos que el Partido Popular, al menos aquí que no está ligado a Vox, pueda posicionarse en un espectro más de centro y más templado y no se arrastre por esa deriva ideológica reaccionaria y retrógrada», ha declarado Pedro Polo, portavoz del PSOE en la institución.

Sin embargo, el PP ha votado en contra de mantener la Ley de Memoria Democrática tal y como está. «Queremos que desde una nueva ley se contemple a todas las víctimas por igual y no como esta que es excluyente, sectaria, radical e injusta», ha dicho Joaquín Juste, presidente de la DPT.

Los dos diputados del PAR inicialmente iban a abstenerse y, finalmente, han votado en contra. «Planteamos una mejora o una modificación de los aspectos que no deje excluido a nadie y que atienda a todos por igual», ha dicho Rafel Samper.

Otro de los puntos aprobados ha sido una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.