La Diputación de Zaragoza ha terminado el arreglo de 20 de las carreteras provinciales, en los últimos dos años y tiene otras 15 carreteras en obras o a punto de iniciarlas que se terminarán antes de 2028. Entre ellas, se encuentra la actuación del acceso a Fayón de la ZP-2502, que ya se ha iniciado, y que concluirá el año que viene tras un coste de 2.44.209 euros. Además, después del verano, la DPZ empezará 9 acondicionamientos integrales que estarán finalizados entre 2027 y 2028 y que culminarán la primera fase del plan integral de carreteras 2024-2031 para la que se han destinado más de 56 millones de euros.

La vicepresidenta de la institución, Teresa Ladrero, ha destacado este martes que el plan marca "un antes y un después en la gestión y la mejora de la red viaria provincial". "Cuando lo aprobamos ya lo dijimos y dos años después el balance no puede ser más positivo, ya que en este tiempo hemos invertido más de 24 millones de euros y a finales de 2026 nos vamos a acercar a los 30 millones”, ha añadido.

Para Ladrero, la inversión de 30 millones "es un volumen de fondos histórico que significa haber triplicado el ritmo inversor en nuestras carreteras". "Además, en 2027, el programa de actuaciones va a recibir un nuevo impulso de récord, ya que en un solo ejercicio vamos a poder invertir otros 20 millones de euros más".

83 millones en ocho años

Todas estas cifras suponen que en los primeros cuatro años la Diputación de Zaragoza va a invertir en torno a 50 millones de euros mejorando sensiblemente las previsiones iniciales. El cálculo era invertir 83 millones de euros en 8 años para arreglar más de la mitad de la red viaria provincial, pero el ritmo de ejecución es de 100 millones en 8 años, por lo que esos números podrán incrementarse en la segunda fase del plan, la que se ejecutará a partir de 2028, ampliando tanto el número de carreteras en las que se actuará como el de kilómetros mejorados.

En este sentido, Ladrero ha indicado que “la clave está siendo la planificación”. “El programa de actuaciones 2024-2031 supuso marcar una hoja de ruta basada en criterios puramente técnicos que a su vez nos está permitiendo trabajar con antelación en la fase administrativa de los proyectos, la que va antes de las obras y la que más retrasos y problemas suele generar”, ha explicado la vicepresidenta. Asimismo, Ladrero ha indicado que “gracias al excelente trabajo que están haciendo nuestros técnicos estamos pudiendo adelantar la redacción de los proyectos, la tramitación de las expropiaciones y los procesos de licitación y estamos alcanzando unos niveles de ejecución presupuestaria en carreteras próximos al 100 %”.

150 carreteras en la red viaria provincial

La vicepresidenta ha recordado que la red viaria de la Diputación de Zaragoza está formada por 150 carreteras y más de 1.000 kilómetros de calzadas y es la que llega a muchos de los pueblos más pequeños de la provincia. “Por algunas de las carreteras que ya hemos arreglado, como por ejemplo la que conecta Vistabella y Cerveruela de Huerva, apenas circulan una veintena de vehículos diarios. Sin embargo, los vecinos de esos pueblos y los conductores de esas vías tienen el mismo derecho a unas comunicaciones dignas que el resto de los ciudadanos”, ha destacado la vicepresidenta, quien ha asegurado que se está haciendo "un gran esfuerzo para mejorarlas en una iniciativa que ejemplifica a la perfección la razón de ser de la Diputación de Zaragoza: apoyar a nuestros pueblos, sobre todo a los más pequeños”.