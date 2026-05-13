Las obras de la carretera de acceso a Fayón empezarán este año con una inversión de 1,6 millones de la DPZ

Las obras de la carretera de acceso a Fayón, la ZP-2502, empezarán este año con una inversión de más de 1,6 millones de euros de la Diputación de Zaragoza. El pleno de la DPZ ha aprobado por unaminidad este miércoles los proyectos de 14 carreteras provinciales que se arreglarán dentro del programa de actuaciones 2024-2031 y entre ellas se encuentra la del Bajo Aragón Caspe.

La primera fase de la mejora se acometerá este mismo año en los tres kilómetros que discurren entre Fayón y el límite con Tarragona y el resto se ejecutará en 2027 mejorando el tramo de 7,7 kilómetros que conecta la localidad con la carretera autonómica A-1411. Tienen un plazo de ejecución de 4 meses, por lo que estarán terminados hacia mediados del año que viene. “Los trabajos de este año ya están adjudicados, y este miércoles se ha aprobado el proyecto de la segunda fase para poder sacarla a concurso por tramitación anticipada y que las obras puedan iniciarse a principios de 2027”, destaca el diputado provincial por el partido judicial de Caspe, Abraham Martínez.

La ZP-2502 (anterior CV-103) da acceso a Fayón desde la carretera autonómica A-1411 y continúa hasta el límite provincial con Tarragona cruzando el río Matarraña por el embalse de Ribarroja. Este año la Diputación de Zaragoza arreglará el tramo Fayón-límite con Tarragona y en 2027, el tramo A-1411-Fayón. “Aunque la anchura media de la calzada es de algo más de 7 metros y permite que la carretera cuente con un carril para cada sentido, el firme está deteriorado y presenta grietas, pérdidas de árido superficial y deformaciones”, explica Martínez.

En las dos fases previstas, las obras se iniciarán con la limpieza y el reperfilado de los márgenes de la carretera, trabajos que incluyen el reperfilado de taludes y cunetas. “Posteriormente se llevará a cabo la renovación del firme mediante la aplicación de una nueva capa de asfalto. Además, la mejora de la ZP-2502 incluye la construcción de un total de 5,5 kilómetros de cuneta de hormigón pisable que ensancharán la calzada dando más margen de seguridad para el cruce de vehículos ligeros y pesados y además mejorarán sustancialmente la evacuación de las aguas pluviales”, subraya el diputado del partido judicial de Caspe.

También se instalará un tritubo para la futura canalizació de fibra óptica, incluyendo arquetas de hormigón prefabricadas en el inicio y final del tramo y la intermedias necesarias para la reserva de cable y cruces de calzada. Los pasos de las estructuras existentes se resolverán con protecciones de chapa galvanizada o tubos de acero inoxidable. Se pavimentarán la totalidad de los accesos de caminos a la carretera provincial existentes demoliendo de los pasos salvacunetas existentes sustituyéndolos por badenes rebasables asegurando la continuidad hidráulica de los tramos de cuneta adyacentes a la vez que permitiendo el acceso a las finca colindantes a la carretera. Por último, se renovarán la señalización vertical y horizontal y las barreras de seguridad sustituyendo todos los elementos deteriorados o que no cumplan la normativa.

El arreglo de la carretera de acceso a Fayón está incluido en el programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 que la Diputación de Zaragoza está ejecutando desde hace dos años. “En la Comarca Bajo Aragón-Caspe este plan también recoge el arreglo de la carretera de acceso a Nonaspe con un presupuesto aproximado de 1,5 millones de euros”, adelanta Abraham Martínez.

Las 14 carreteras incluidas en este programa provincial son la ZP-1502 de Salvatierra a Castillonuevo, la ZP-1303 de Asín a Orés, la ZP-2502 de acceso a Fayón, la ZP-2205 de Gelsa a Alforque, la ZP-2304 de acceso a Almochuel, la ZP-2204 de acceso a Almonacid de la Cuba, la ZP-3307 de Miedes a Mainar, la ZP-3401 de Gallocanta a Tornos, la ZP-3301 de Herrera a Villar de los Navarros, la ZP-3403 de Llumes a Used, la ZP-4307 de Morata de Jalón a Morés, la ZP-4505 de Monreal a Alconchel de Ariza, la ZP-4202 de acceso a Salillas de Jalón y la P-5305 de Borja a Cunchillos. En nueve de ellas las obras comenzarán este mismo año y concluirán en 2027, mientras que en las cinco restantes los trabajos arrancarán directamente en 2027.

Nuevo parque de bomberos de Cariñena

El pleno de la Diputación de Zaragoza también ha aprobado el proyecto del nuevo parque de bomberos de Cariñena, que permitirá modernizar las instalaciones actuales mejorando además su ubicación. Las obras tienen presupuesto de licitación de 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses y se sacarán a concurso en las próximas semanas para poder iniciarlas este mismo año.

“El parque de bomberos que la DPZ tiene en Cariñena ocupa un edificio cedido por el Gobierno de Aragón y se han quedado obsoletas tanto para las necesidades del servicio como para el personal. Además, al estar dentro del municipio, tampoco tiene los mejores accesos, ya que la gran mayoría de las intervenciones que se realizan desde este parque se producen fuera de Cariñena”, ha explicado el diputado delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI), Alfredo Zaldívar.

Apoyo al mantenimiento de las oficinas liquidadoras de tributos

También el pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado una moción conjunta de PSOE, CHA y En Común-IU, que ha salido adelante con los votos a favor de las tres formaciones y en contra de PP y Vox, manifestando su apoyo al mantenimiento del modelo descentralizado de gestión de los tributos cedidos, como garantía de igualdad, cohesión territorial y calidad en la prestación de los servicios públicos.

En la moción se informa de que las oficinas liquidadoras “han desempeñado históricamente un papel esencial en la gestión de los tributos cedidos, especialmente en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones” y que su implantación en el territorio “ha permitido acercar la Administración a miles de

ciudadanos y ciudadanas, evitando desplazamientos innecesarios, reduciendo costes indirectos y facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales”.