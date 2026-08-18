La DPZ destina 100 millones de euros a una línea extraordinaria de ayudas

Una nueva línea de ayudas extraordinarias llegará el próximo octubre a los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza. La Diputación lanzará una convocatoria de 100 millones de euros, la segunda más grande de su historia de los consistorios y la propia institución después del plan +Provincia, que distribuyó 123 millones de euros el año pasado.

Para el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, el 2025 "fue un ejercicio histórico en el que se batieron todos los récords de apoyo económico a nuestros pueblos con más de 250 millones de euros y este año no se llegará a tanto pero será el segundo mejor con casi 200 millones". El presidente también ha recordado que estas cifras son posibles "gracias a la excelente salud económica de la Diputación y a la buena marcha de la economía española, que ha incrementado sensiblemente los ingresos de las administraciones locales vía participación en los tributos del Estado”.

El plan extraordinario se tramitará como un plan de concertación y se ha podido convocar gracias a una modificación legal impulsada por el Gobierno de España que exime a la institución de aplicar un plan económico-financiero. "Nos permite volver a disponer de nuestro remanente de tesorería. El año pasado nos saltamos el techo de gasto para poder poner todos nuestros recursos al servicio de nuestros pueblos y gracias a esa modicación legal este año vamos a poder hacer lo mismo pensando siempre en lo mejor para nuestros municipios y para sus vecinos y vecinas”, subraya Sánchez Quero.

Pendientes del Plan Plus 2027

A mediados de septiembre la Diputación de Zaragoza también convocará por tramitación anticipada el Plan Unificado de Subvenciones-PLUS 2027. Esta convocatoria es el mayor plan de ayudas que los ayuntamientos zaragozanos reciben cada año, y para 2027 se prevé que incremente su cuantía un 50% pasando de 50 a 75 millones de euros.

En el mismo mes, en el pleno ordinario de septiembre, la Diputación de Zaragoza aprobará también el Plan Unificado de Subvenciones-PLUS 2026, que no se pudo sacar adelante antes de verano por las numerosas subsaciones que hubo que requerir a los ayuntamientos y por la necesidad de aprobar una modificación presupuestaria para adaptar las partidas del presupuesto a las solicitudes cursadas por los municipios. Una vez superada la fase de exposición pública, el PLUS 2026 quedará aprobado definitivamente en octubre.

El plan Agenda 2030

Por otro lado, el 25 de agosto la DPZ va a celebrar un pleno extraordinario para lanzar el plan Agenda 2030 de este año, que estará dotado con 20 millones de euros y podrá destinarse tanto al arreglo de caminos (10 millones) como a la mejora de los servicios básicos municipales (10 millones). Una vez que estén habilitadas las partidas presupuestarias, el plan Agenda 2030 se convocará en el mes de septiembre y los ayuntamientos podrán hacer sus solicitudes para poder aprobarlo antes de fin de año.