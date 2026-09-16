Las Jornadas de Órgano de la DPZ ofrecen conciertos en 13 localidades de la provincia

La Diputación de Zaragoza ha presentado este miércoles el programa de las 44ª Jornadas de Órgano, que organiza la institución provincial. Los 13 conciertos previstos comenzarán este jueves y se extenderán hasta el domingo, día en el que llegará a Caspe la actuación de Esther Ciudad, a las 19.00, en la Colegiata Santa María La Mayor. Las otras localidades anfitrionas serán Zaragoza, Almonacid de la Sierra, Villanueva de Huerva, Cariñena, Paniza, Ricla, Fuentes de Ebro, Gallur, Daroca, Longares, Ariza y Ejea de los Caballeros.

En esta edición, las jornadas están marcadas por la conmemoración del 90 aniversario de José Luis González Uriol, figura esencial en la recuperación y difusión del patrimonio organístico de la provincia de Zaragoza. Por ello, los organistas que forman parte de la programación de esta edición han sido seleccionados por ser profesionales de prestigio nacional e internacional que fueron almunos del maestro Uriol.

En la presentación, la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado que, con este ciclo, la Diputación de Zaragoza, “pretende llevar la cultura al corazón de nuestros municipios y que los vecinos de la provincia disfruten de intérpretes de primer nivel internacional y a la vez, poner en valor el impresionante tesoro instrumental que custodian nuestras iglesias parroquiales”.

Lázaro ha recordado también que esta “gran fiesta de la música sacra e histórica” se viste de gala para celebrar un hito muy especial, el 90º aniversario del maestro José Luis González Uriol. “Su incansable labor de conservación, docencia y difusión ha sido el motor que ha mantenido vivos estos instrumentos monumentales”, ha concluido Lázaro.

Un trabajo volcado en la recuperación del patrimonio

Por su parte, el coordinador de las jornadas, Javier Artigas ha explicado que estas jornadas van a reflejar dos de las grandes virtudes del maestro José Luis González Uriol. “Por un lado su preocupación por la recuperación del patrimonio de su tierra y por otro su faceta de formador, y ejemplo de ello es que todos los organistas que participan, un total de 13, somos alumnos parte de la cuadra González Uriol, entendiendo cuadra como una formación de gente que sale de un mismo sitio”.

Durante más de 40 años y gracias a estas jornadas han pasado por nuestra tierra los concertistas más importantes tanto nacionales como extranjeros, quienes han quedado impresionados al conocer el enorme patrimonio organístico que se conserva en la provincia de Zaragoza, así como su alta calidad. Un éxito de público y crítica que las han convertido en unas de las más importantes en el ámbito internacional de las que se celebran dedicados a este instrumento.

La Diputación de Zaragoza lleva años realizando una denodada labor de rescatar, primero, y mantener, después estos instrumentos tal y como fueron concebidos por sus creadores desde el siglo XVII hasta los instrumentos de más reciente construcción. Prueba de ello es la conservación de los órganos de nuestra provincia y su puesta en valor, pues son perfectamente conocidas su riqueza y variedad de registros y, desde tiempo, lugar de cita de grandes profesionales y especialistas de los cinco continentes.

Programa por localidades

Zaragoza. Jueves 17 de septiembre a las 20.00. Concierto de Benantzi Bilbao y Javier Artigas en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

Almonacid de la Sierra. Sábado 19 de septiembre a las 19.00. Concierto de Ministriles de Marsias en la iglesia parroquial de La Asunción.

Cariñena. Sábado 19 de septiembre a las 19.00. Concierto de Silvia Márquez en la iglesia parroquial de La Asunción.

Paniza. Sábado 19 de septiembre a las 19.00. Concierto de Eduardo Gregorio en la iglesia parroquial.

Villanueva de Huerva. Sábado 19 de septiembre a las 19.30. Concierto de Luis Pedro Braviz en la iglesia parroquial.

Ricla. Sábado 19 de septiembre a las 20.00. Concierto de Benantzi Bilbao en la iglesia parroquial de La Asunción.

Caspe. Domingo 20 de septiembre a las 19.00. Concierto de Esther Ciudad en la Colegiata Santa María La Mayor.

Fuentes de Ebro. Domingo 20 de septiembre a las 19.30. Concierto de Pilar Montoya en la iglesia parroquial de La Asunción.

Gallur. Viernes 25 de septiembre a las 19.00. Concierto de Juan San Martín en la iglesia parroquial.

Daroca. Sábado 26 de septiembre a las 19.00. Concierto de Saskia Roures en la iglesia parroquial.

Longares. Domingo 27 de septiembre a las 12.00. Concierto de Sonia Pueyo en la iglesia parroquial.

Ariza. Domingo 27 de septiembre a las 19.00. Concierto de Chus Gonzalo en la iglesia parroquial.

Ejea de los Caballeros. Domingo 27 de septiembre a las 19.00. Concierto de Luis Antonio González Marín en la parroquia de Santa María.







