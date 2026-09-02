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02 SEP 2026|

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Mireia Bondía, alcaldesa de Maella, se estrena como diputada nacional del PP por Zaragoza tras la renuncia de Pedro Navarro

El popular llevaba más de 20 años en política, una etapa que deja atrás para centrarse en otros proyectos profesionales. Bondía tomará posesión este jueves

Elena Mireia Bondía, alcaldesa de Maella./ E.M.B.
Elena Mireia Bondía, alcaldesa de Maella./ E.M.B.

Sofía Fondevilla02 09 2026

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ActualidadPolítica

La alcaldesa de Maella, Mireia Bondía, será la nueva diputada nacional del Partido Popular por Zaragoza en el Congreso después de que, este lunes, Pedro Navarro renunciara a su acta. Navarro dejará también sus cargos políticos nacionales y autonómicos dentro del partido para regresar al sector privado, encabezando la nueva delegación de Vinces en Aragón, una consultora de asuntos públicos, tal y como ha publicado Heraldo de Aragón. En esta última etapa, Navarro había sido nombrado vicesecretario de Organización autonómico y secretario de Transparencia y Buen Gobierno en Génova.

La noticia no ha sido una sorpresa para el PP, que había sido informado de esta decisión, aunque sí la velocidad con la que se ha ejecutado. "Sabíamos que sería después del verano, pero no esperaba que fuera el 31 de agosto y que yo fuera a tomar posesión ya este jueves", ha señalado Bondía.

Para la nueva diputada, la entrada en el Congreso de los Diputados es un cambio ilusionante a la vez que un reto: "Es todo un poco nuevo y hay que aprender desde el inicio todo lo que puedan aportar mis compañeros, de igual forma que yo también espero aportar mis conocimientos", ha valorado. Su presencia, ha destacado, servirá también como representación de municipios pequeños, como Maella, en el Congreso de los Diputados.

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