El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza han alcanzado un principio de acuerdo para que los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la DPZ se integren en la futura Agencia de Emergencias de Aragón. La función de este organismo será coordinar bajo una dirección única los diferentes servicios de emergencias de la Comunidad Autónoma.

El acuerdo supone un "paso importante en la construcción de un modelo de emergencias más coordinado e integrado, capaz de mejorar la respuesta ante incendios forestales, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos y cualquier otra situación que requiera la actuación conjunta de distintos operativos", han destacado ambas instituciones. La configuración definitiva y la fórmula jurídica más adecuada para esta entidad serán objeto de desarrollo y acuerdo entre las administraciones implicadas en las próximas fases del proyecto.

El objetivo es reforzar las capacidades de los servicios de bomberos, mejorar la coordinación entre todos los recursos disponibles y facilitar una planificación conjunta de los medios humanos y materiales. Esta integración permitirá además una actuación más coordinada con el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón (INFOAR), con los servicios de Protección Civil y con la Unidad Adscrita de la Policía Nacional. La futura fórmula facilitará asimismo la incorporación de aquellas entidades locales que puedan requerir soluciones compartidas para garantizar la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios.

El principio de acuerdo se ha cerrado este jueves por la mañana durante una reunión mantenida entre el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y el diputado delegado del SPEI de la Diputación de Zaragoza, Alfredo Zaldívar. En paralelo, el Gobierno de Aragón mantiene también conversaciones con las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel con el objetivo de que sus respectivos servicios de bomberos puedan incorporarse igualmente al futuro sistema.

Medios reforzados

Además de favorecer una coordinación operativa más eficaz y la homogeneización de procedimientos, el futuro modelo permitirá sumar recursos y reforzar progresivamente los medios disponibles. De esta forma, las aportaciones que actualmente realizan las distintas administraciones para el sostenimiento de sus respectivos servicios podrán añadirse las inversiones y recursos que se acuerden en el marco de la nueva estructura.

Tras el principio de acuerdo alcanzado hoy, técnicos del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Zaragoza continuarán trabajando a partir de la próxima semana para concretar los aspectos pendientes y avanzar hacia un acuerdo definitivo. Ambas partes han compartido además la necesidad de continuar fortaleciendo el operativo de INFOAR, mejorando progresivamente sus medios humanos y materiales y avanzando en la adecuación y modernización de sus bases.

Debido a las reivindicaciones de los efectivos de ambos servicios, las dos administraciones mantienen abiertos los procesos de diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores. El desarrollo del futuro modelo se realizará respetando dichos procesos y el marco legal que resulte de aplicación.