ECODES pide en el Congreso que la Ley de Cambio Climático tenga en cuenta el «reto demográfico»

El Director Ejecutivo de Ecología y Desarrollo de ECODES, Víctor Viñuales, intervino el pasado jueves en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso español como experto propuesto por Teruel Existe para ofrecer su punto de vista sobre los objetivos que debe perseguir la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a la que dio luz verde el Consejo de Ministros en mayo.

El experto dio algunas pinceladas de las 57 enmiendas que ha preparado ECODES junto a otras organizaciones que guardan relación con el medio ambiente. Sus propuestas están enfocadas a completar las que ya se recogen en el proyecto de Ley y también añaden otras nuevas para hacer de esta, “una Ley más ambiciosa”, señaló Viñuales.

Estas proposiciones, apuntó el experto, persiguen metas concretas, como por ejemplo que existan puntos de recarga de coches eléctricos cada 150 kilómetros para que no haya zonas con una gran concentración, como pueda ser en las grandes urbes y otras en las que no existan estas estaciones, como puede ocurrir en la España despoblada. También señaló que sus propuestas están pensadas para actuar en un periodo de tiempo relativamente corto y que algunas de ellas se ocupan de temas que no aparecían en el proyecto de Ley como es la pobreza energética o el poner el foco en pequeños cambios en la cultura y los hábitos de las personas. “Hay que extender una cultura de corresponsabilidad en la sociedad española, porque esto no lo van a resolver solo unos pocos”, subrayó.

El director ejecutivo de Ecología y Desarrollo enumeró también una serie de razones por las que considera necesaria esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como puede ser contribuir a un país más justo e inclusivo. En este sentido señaló que en la transición va a haber territorios que salgan más perjudicados que otros y apuntó que es responsabilidad de quienes legislan “organizar la transición para ayudar a esos empleos que se pierden y facilitar la transición hacia otros que tienen más futuro”. “Sería importante para combatir el reto demográfico poner tarifas diferenciadas en los territorios más próximos a grandes centrales eléctricas”, añadió Viñuales.

Así mismo, señaló que esta Ley es necesaria para hacer de España un país más seguro y resistente a las crisis y en este sentido hizo alusión a la necesidad de no depender de terceros para aspectos tan esenciales como la energía o la alimentación. También apuntó que es momento de “repensar, regenerar nuestra economía, hacerla más robusta y con empleos más seguros” que miren hacia la sostenibilidad.

La Agrupación de Electores, Teruel Existe envió sus preguntas a la Comisión de Transición, dado que el diputado Tomás Guitarte no pudo acudir presencialmente debido a su resultado positivo en covid-19. En primer lugar, planteó al experto si la Ley que se está tramitando debería exigir que las centrales renovables respeten las cartas de paisaje y las directrices de ordenación territorial aprobadas por las Comunidades Autónomas, algo que actualmente no sucede en Aragón.

Así mismo, la Agrupación quiso saber si el experto consideraba que la compensación económica a los territorios afectados por las nuevas centrales debería situarse en los valores de los países de la UE, que en Francia es de un 30%, frente al 3% de España. Desde Teruel Existe lanzaron su propuesta de que el posible incremento de las compensaciones económicas debería destinarse “a impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo en esos territorios, al no crear apenas empleo con esas centrales”.

Viñuales mostró su rotundidad al afirmar que las energías renovables deben respetar según qué paisajes y ser fieles a los reglamentos de ordenación territorial. Asimismo, consideró que las compensaciones económicas deberían incrementarse y estuvo de acuerdo en destinarlas a los territorios que se ven afectados por las nuevas energías.