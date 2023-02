Egea: «Alcañiz tiene que ser la locomotora y el referente en el norte de Teruel»

Devolver a algunas infraestructuras «el uso para el que fueron concebidas» es una de las líneas que se dibujan en las propuestas de Teruel Existe para la ciudad de Alcañiz. Este viernes se presentó de forma oficial una vez obtenida la ratificación de la asamblea a Joaquín Egea como candidato a la alcaldía y actual senador. Arropado por el candidato a la presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, se presentó ante quienes se acercaron a la sede de la calle Blasco recién inaugurada. «Alcañiz es la capital del Bajo Aragón y se lo tiene que creer, debe ser la locomotora del norte de la provincia de Teruel en comunicación con el sur para acudir juntos a Madrid a reivindicar», dijo. «Tiene que ser un referente siendo generoso con los pueblos de alrededor porque Alcañiz vive de ellos, y si a ellos les va bien y tenemos una comarca fuerte, mucho mejor nos va a ir a todos», añadió.

Recordó que Alcañiz es la ciudad de servicios para miles de personas. Más de 75.000 acuden al Hospital y en el instituto estudian más de un millar de personas. «Ninguna de estas dos infraestructuras pertenecen a Alcañiz, son de todos y hasta aquí se desplazan», dijo. Como infraestructuras a las que devolver el uso para el que fueron concebidas señaló a Motorland y a Technopark, dos «instituciones públicas que no son capaces de trabajar de forma conjunta» y que «no están siendo el motor de atracción de inversiones y de conocimiento como se supone que debían serlo». Para Egea, ambas son «muy buenas inversiones» y tachó de «lamentable» que sea el arma arrojadiza de muchos discursos políticos. «Apostamos por Motorland, por la agricultura, por traer el agua del Ebro y por construir un futuro para Alcañiz que tenga como referencia su pasado y el peso que tuvo en la historia», añadió. Recordó que es la cuna del Humanismo, y que ha dado nombres como el de Mariano Nipho, «padre del periodismo moderno».

También considera de Alcañiz puede abanderar un modelo distribuido de la energía en lugar de grandes parques de renovables. «Me tuve que enterar en el Senado de que en Valmuel se había proyectado una subestación eléctrica de muy alta tensión, algo de lo que mucha gente no tendrá conocimiento porque no se informa. Si se apuesta por estos parques es porque apuesta el alcalde, pero no el pueblo porque no se ha preguntado a nadie», apuntó.

Un polígono supracomarcal en Venta del Barro

Una de las formas de desarrollo que conciben desde Teruel Existe es la consecución de un polígono supracomarcal y los avances se están dando en Venta del Barro en La Puebla de Híjar. Egea y Guitarte recordaron que, como respuesta al cierre de la Térmica, uno de los puntos del apoyo de investidura fue la creación de un gran polígono que diera servicio a toda la zona de influencia del Bajo Aragón Histórico retomando una idea que ya se dio en Alcañiz, donde el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) llegó a adquirir más de un centenar de hectáreas en el entorno del Regallo.

Aunque la idea primigenia era esta zona, donde Alcañiz cuenta con las hectáreas, finalmente es en el Bajo Martín donde los técnicos del SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) están realizando inspecciones para analizar las posibilidades y disponibilidad de suelo. «Veíamos que un sitio que diera servicio a tres comarcas era muy importante, y ha costado mucho llegar al punto en el que estamos ahora mismo porque se ponen palos en las ruedas y a veces, las negociaciones que se hacen en Madrid encallan al llegar a Aragón«, dijo Egea. «Después de haber intentado recuperar aquel polígono en el Regallo con 150 hectáreas -además cedidas por el IAF-, Alcañiz nos dice que no quiere, tenía otros planes para esas hectáreas, y nos encontramos con la predisposición del alcalde de La Puebla de Híjar que nos ofreció Venta del Barro. Ya han estado los técnicos del SEPES, han visto la potencialidad del apartadero del ferrocarril y esperamos que este año se organice y haya empresas interesadas», argumentó. Según Egea, con la A-68 «y ojalá el tren», a La Puebla se llegará en un cuarto de hora desde Alcañiz y Andorra. «Quedará conectado con Zaragoza por autovía y ferrocarril. La visión que tenemos de Alcañiz y su entorno no es localista, también entran las comarcas vecinas y si no puede ser más cerca, Venta del Barro es un punto perfecto por todo esto», dijo.

En este sentido, Tomás Guitarte recordó que Alcañiz fue «prioridad» desde el principio para Teruel Existe, entre otras cosas, con los impulsos que se han dado a los avances de la futura A-68. «Antes de que termine la legislatura esperamos tener prácticamente en redacción toda la autovía, por lo que no habrá vuelta atrás», vaticinó y reivindicó una conexión por ferrocarril Motorland-Zaragoza-Alcañiz. Aseguró que, dentro de la provincia, la bajoaragonesa es un área «muy emprendedora», por lo que «estamos seguros de que buena parte de la recuperación de la provincia pasa por recuperar con pujanza todo el Bajo Aragón», concluyó.