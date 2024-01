Un Ejea cada vez más líder corta la racha del Utrillas, que no se resigna

Disparidad de resultados para los equipos del territorio, con un Utrillas que cayó ante el líder tras una racha muy destacable de buenos resultados; y un Caspe que se aferra a los tres puntos conseguidos en Tercera. Por su parte, el Andorra C.F. y el Sportin Alcañiz no dejan los lideratos de Preferente y Regional, respectivamente. De hecho, amplían ventajas con los segundos. El Alcañiz Femenino ha descansado y encara la preparación para su visita al campo del Real Zaragoza.

Tercera División

El Utrillas C.D. no lo tenía sencillo esta jornada en la que le tocaba medirse al líder y, además, lejos de su afición. Hasta las Cinco Villas viajaron los de Cuencas Mineras para disputar el partido que les ha cortado la buena racha de resultados al firmar un 3 a 0. El primer gol de los locales llegó temprano, con sólo un cuarto de hora de partido. La mala fortuna quiso que Lainez marcase en propia puerta engrosando la cuenta rival que remató a los cuatro minutos, en el 68, el conjunto local. Los utrillenses ya miran al próximo choque que librarán en casa ante el Illueca, equipo al que ganó en la ida y que no sale de la parte baja de la tabla. Por su parte, aunque el Calamocha le pisa los talones, el Caspe C.D. no se apea de la zona noble de la clasificación después de haberse aferrado al gol de Rotellar en Los Rosales marcado en el minuto 63 de partido ante el Belchite y que valen 3 puntos que saben a gloria al haber sido el único gol de encuentro. Los caspolinos se preparan ya esta semana para el domingo, para un encuentro de alto voltaje ante un rival directo como es el Huesca con el que está empatado a puntos. Será en tierras oscenses donde los bajoaragoneses tratarán de repetir, como mínimo, el resultado de la ida cuando ganaron por 1-0.

Resultados Jornada 18 Partidos Resultado Caspe C.D.– Belchite C.D. 1-0 Épila C.F. – Fraga U.D. 2-1 Calamocha C.F. – Ebro C.D. 1-0 Borja S.D. – Tamarite C.D. 0-0 Binéfar C.D. – Almudévar A.D. 0-2 Cuarte C.D. – Atlético Monzón 2-0 Cariñena C.D. – Fuentes C.D. 0-1 Ejea S.D. – Utrillas C.D. 3-0 Illueca C.F. – S.D. Huesca ‘B’ 0-1 Clasificación Tercera División Equipos Puntos 1 Ejea S.D. 37 2 Cuarte C.D. 32 3 Huesca S.D. 31 4 Caspe C.D. 31 5 Calamocha C.F. 30 6 Ebro C.D. 29 7 Atlético Monzón 28 8 Almudévar A.D. 27 9 Utrillas C.D. 25 10 Épila C.F. 24 11 Fraga U.D. 24 12 Tamarite C.D. 23 13 Binéfar C.D. 23 14 Fuentes C.D. 22 15 Belchite 14 16 Illueca C.F. 13 17 Borja S.D. 12 18 Cariñena C.D. 12 *Clasificación actualizada a 28-01-2024



Regional Preferente Grupo 2

La primera casilla de la tabla sigue llevando el nombre del Andorra C.F. de Carlos Gil que continúa intratable en cada jornada y eso que esta ocasión se conformó con empate y ningún gol ante el Quinto. Le sigue el Atlético Calatayud, que consiguió tres puntos ante el Chiprana C.F. que no pudo brindar un triunfo a su afición en el partido de estreno del nuevo campo de fútbol. El Alcañiz C.F. coge aire después de endosarle un 2-0 al Atlético Cariñena abriendo el marcador a los seis minutos en su casa, logrando de esta manera tres puntos que les hacen escalar a la sexta posición con 30 puntos. La próxima jornada recibirán al Magallón en Santa María, por lo que seguir sumando adquiere importancia extra por su proximidad en la tabla. El Chiprana C.F. por su parte, viajará al campo del Mores C.D. y el Andorra C.F. recibirá al Atlético Teruel en el Juan Antonio Endeiza.

Resultados Jornada 18 Partidos Resultado Atlético Cariñena – Alcañiz C.F. 0-2 Magallón A.D. – Cella C.D. 1-0 Mequinenza C.D. – Escalerillas At 1-1 Casetas U.D. – Villa de Alagón 4-1 San José U.D. – La Almunia C.D. 1-0 Fleta U.D. – Mallén C.D. 0-3 Quinto C.D. – Andorra C.F. 0-0 Atlético Teruel – Mores C.D. 2-0 Chiprana C.F. – Atlético Calatayud 0-3 Clasificación Regional Preferente Equipos Puntos 1 Andorra C.F. 42 2 Atlético Calatayud 39 3 Casetas U.D. 35 4 San José U.D. 33 5 La Almunia 32 6 Alcañiz C.F. 30 7 Quinto C.D. 30 8 Magallón A.D. 28 9 Mores C.D. 27 10 Cariñena Atl. 24 11 Mallén C.D. 20 12 Atl. Escalerillas 18 13 Cella C.D. 16 14 Mequinenza C.D. 16 15 Atlético Teruel C.F. 16 16 Chiprana C.F. 14 17 Villa de Alagón 12 18 Fleta C.D. 10 *Clasificación actualizada a 28-01-2024



1ª Regional Grupo 4

Nada nuevo bajo el sol y eso es muy bueno en el caso del Sportin Alcañiz, que continúa sin conocer la derrota en lo que va de temporada y ya le separan diez puntos del segundo, el Valderrobres. Ambos han vuelto a ganar en sus respectivos partidos, uno ante el Fuensport y otro ante el Torrecilla. La tercera casilla se dirime entre el Alcorisa C.D. y el Maella C.D., que se coloca ahí tras ganar al Samper y aprovechando el descanso de los alcorisanos. De momento, pasan la semana empatados a puntos.

Resultados Jornada 16 Partidos Resultado Calaceite C.D.- Boca Híjar F.C. 2-3 Fuensport – Sportin Alcañiz 0-1 Teruel C.D. ‘B’ – Polideportivo Montalbán – Utrillas C.D. ‘B’ – Valdealgorfa C.F. 2-4 Valderrobres C.D. – Torrecilla C.F. 3-0 Maella C.D. – Samper C.F. 3-1 Escatrón C.D. – Calanda C.D. 1-4 Alcorisa C.D. Descansa Clasificación 1ª Regional Equipos Puntos 1 Sportin Alcañiz 45 2 Valderrobres C.D. 35 3 Maella C.D. 31 4 Alcorisa C.D. 31 5 Samper de Calanda C.F. 25 6 Calanda C.D. 22 7 Teruel C.D. ‘B’ 22 8 Boca Híjar 20 9 Utrillas C.D. 19 10 Fuensport 17 11 Calaceite C.D. 16 12 Torrecilla C.F. 12 13 Valdealgorfa C.F. 12 14 Poli Montalbán 9 15 Escatrón C.F. 2 *Clasificación actualizada a 28-01-2024

Liga Nacional Juvenil

El Alcañiz C.F. luchó hasta el final para evitar que un partido que habían empezado ganando no se convirtiera en una derrota. A punto estuvo de suceder, pues el segundo gol de IPC La Escuela llegó en el minuto 89 sentenciando un empate a 2 en Santa María. Abrieron el marcador los de Nacho Carbó en el 41′ a cargo de Pelegrín y, en el 62′, Rivero amplió distancias con el segundo. Los visitantes, que todavía no habían tocado red, abrieron su cuenta de goles diez minutos más tarde y en el 89 arañaron el empate. El próximo rival será el Escalerillas.

Resultados Jornada 18 Partidos Resultado Huesca S.D. – Real Zaragoza 0-1 Santo D. Juventud – Montecarlo U.D. 2-1 Atlético Monzón – St Casablanca 1-0 La Almunia C.D.- Amistad U.D. 2-1 Ebro C.D. – San G. Arrabal 0-0 Hernán Cortés – Balsas Picarral 0-2 Oliver C.D. – Atlético Escalerillas 4-1 Alcañiz C.F. – IPC La Escuela 2-2 Teruel C.D. – Utebo C.F. 2-1 Clasificación Liga Nacional Juvenil Equipos Puntos 1 Oliver C.D 40 2 Huesca S.D. 38 3 Montecarlo U.D 38 4 Santo D. Juventud C.F. 35 5 Real Zaragoza 34 6 Monzón Fútbol Base 34 7 Balsas Picarral 34 8 Hernán Cortés Junquera 26 9 Ebro C.D. 24 10 Teruel C.D. 23 11 IPC La Escuela 22 12 Alcañiz C.F. 21 13 Casablanca C.D. 20 14 Amistad U.D. 20 15 San G. Arrabal 17 16 Utebo C.F. 10 17 Atlético Escalerillas 10 18 La Almunia C.D. 8 Clasificación actualizada a 28-01-2024



2ª femenina grupo 3

El Alcañiz C.F. ha visto el fin de semana desde la barrera porque les tocaba descanso. Han pasado de largo por una jornada marcada por las goleadas más propias del sala que del once. Permanecen quintas porque además las rivales que siguen por detrás no han conseguido sumar en sus compromisos. El fin de semana de descanso servirá para que las alcañizanas cojan fuerzas y concentración para afrontar su visita al campo del Real Zaragoza, líder de la categoría y que este fin de semana se cebó con el Teruel, cuyas jugadoras siguen buscando la clave para lograr sumar.