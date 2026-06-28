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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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28 JUN 2026|

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El Bajo Aragón-Caspe en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas

Este domingo se ha activado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) con un riesgo amarillo por tormentas en todo Aragón

La alerta se ha activado este domingo a las 13.00 y se prolongará hasta las 22.00/ AEMET
La alerta se ha activado este domingo a las 13.00 y se prolongará hasta las 22.00/ AEMET

La COMARCA28 06 2026

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El Gobierno de Aragón ha activado este domingo el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta ante la previsión de un episodio de lluvias y tormentas que afecta de forma generalizada a toda la comunidad de Aragón.

La comarca del Bajo Aragón-Caspe se encuentra en alerta naranja por tormenta de granizo y fuertes rachas de viento, mientras que en la provincia de Teruel la alerta es amarilla. La alerta permanecerá activa hasta las 22.00 de hoy.

Según han informado desde DGA, la activación del plan tiene como objetivo reforzar el seguimiento de la evolución meteorológica, facilitar la coordinación entre las administraciones y los servicios de emergencia y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pueda derivarse de los fenómenos previstos.

Desde Protección Civil se recomienda a la población extremar las precauciones en los desplazamientos y mantenerse informada sobre la evolución del tiempo a través de los canales oficiales.

Alerta rojo plus por incendios

Desde este viernes todo Aragón se encuentra en Alerta Rojo Plus por riesgo de incendios y que finalizará esta misma noche. Ante este escenario desde el Gobierno de Aragón recuerdan que las medidas de prevención son mucho más extremas que en los últimos días para evitar cualquier posible foco de incendio. Por ello, queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, así como en áreas recreativas y zonas de acampada, y se suspenden todas las quemas agrícolas o forestales, aunque estuvieran autorizadas.

En el nivel de Alerta Rojo Plus queda restringido el uso de maquinaria que pueda generar chipa en el monte y su entorno. Sin embargo, el sector agrario podrá seguir desarrollando tareas como siembra, riego, tratamientos, recolección o atención al ganado, así como el transporte de productos agrícolas.

También está prohibido el uso de material pirotécnico, así como la celebración de eventos deportivos o públicos en zonas forestales. Además, se limita el acceso con vehículos a motor a los montes, salvo en casos justificados como actividades profesionales, acceso a viviendas o actuaciones de emergencia o de interés general.

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