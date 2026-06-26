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26 JUN 2026|

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Aragón en Alerta Rojo Plus por riesgo máximo de incendios hasta el domingo

La alerta se ha activado este viernes por la mañana y se extenderá hasta el próximo domingo. No podrán realizarse los espectáculos de pirotecnia del Compromiso de Caspe

El incendio en el vertedero de Alcañiz./ Cedida
El incendio en el vertedero de Alcañiz./ Cedida

Gema Romero26 06 2026

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Las altas temperaturas y el elevado riesgo por incendios están en el foco desde hace una semana. Este viernes desde el Gobierno de Aragón han anunciado la activación de la Alerta Rojo Plus por riesgo de incendios en toda la Comunidad Autónoma. Esto indica que el territorio entra en un nivel de alerta máximo desde este viernes que se extiende hasta el próximo domingo 28 de junio, ante la previsión de altas temperaturas, baja humedad y viento cálido del sur.

Con este escenario, las medidas de prevención son mucho más extremas que en los últimos días para evitar cualquier posible foco de incendio. Por ello, queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, así como en áreas recreativas y zonas de acampada, y se suspenden todas las quemas agrícolas o forestales, aunque estuvieran autorizadas.

En el nivel de Alerta Rojo Plus queda restringido el uso de maquinaria que pueda generar chipa en el monte y su entorno. Sin embargo, el sector agrario podrá seguir desarrollando tareas como siembra, riego, tratamientos, recolección o atención al ganado, así como el transporte de productos agrícolas.

También está prohibido el uso de material pirotécnico, así como la celebración de eventos deportivos o públicos en zonas forestales. Además, se limita el acceso con vehículos a motor a los montes, salvo en casos justificados como actividades profesionales, acceso a viviendas o actuaciones de emergencia o de interés general.

Igualmente, se permiten actuaciones imprescindibles para el funcionamiento de los servicios básicos, como reparaciones urgentes en infraestructuras de energía, agua o telecomunicaciones, siempre que se adopten medidas de seguridad y se comuniquen previamente al 112.

El Compromiso de Caspe sin eventos pirotécnicos

Ante la situación de alerta máxima por riesgo de incendios, los espectáculos con fuego previstos para la Conmemoración del Compromiso de Caspe se han suspendido. Esta noche estaba previsto un espectáculo de música y correfocs con el grupo Foc y Flama que finalmente no podrá celebrarse.

Esta restricción también afecta al espectáculo 'Phyros' de fuegos artificiales que iba a tener lugar la noche de este sábado a las 00.30 tras el acto central de la Conmemoración.

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