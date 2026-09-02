El Bajo Aragón sale a las calles en masa para apoyar a Ceuta: «Sois y seréis siempre España»

Más de 700 personas han participado este miércoles en Alcañiz en la manifestación de apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes que la ciudad autónoma española sufrió a finales del pasado mes de julio. El acto convocado tanto por el Ayuntamiento a través de la Federación de Municipios como por Vox ha sacado a la plaza de España, a muchos alcañizanos que han querido mostrar su malestar con la situación, muchos de ellos portando la bandera de España.

Durante acto, encabezado por el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, se ha leído el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias y apoyado por todos los partidos representados en el gobierno de Ceuta. El manifiesto ha defendido un apoyo «firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes» y ha advertido de la presión extraordinaria que esta situación está generando sobre los recursos, los servicios públicos y la vida cotidiana de la ciudad.

El alcalde de Alcañiz ha sido el encargado de leer el manifiesto./ M.M.R.

Asimismo, el documento ha reivindicado la españolidad de la ciudad autónoma. «Ceuta es y será siempre España» y «Ceuta es una parte irrenunciable de nuestro país», ha defendido el manifiesto, que ha apelado a la historia, al derecho y a la voluntad de los propios ceutíes. También ha recalcado que «la soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona» y que «la integridad territorial de España no se negocia nunca».

El texto leído por el alcalde de Alcañiz ha reclamado además una «respuesta de Estado» y el compromiso de todas las administraciones. A su vez, ha reconocido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, empleados públicos, entidades humanitarias y voluntarios que han trabajado para hacer frente a esta situación.

El manifiesto también ha pedido al Gobierno de España que refuerce los medios destinados a Ceuta y ha reclamado recursos extraordinarios, así como apoyo para empresas, autónomos y trabajadores. Igualmente, ha solicitado una respuesta de la Unión Europea por tratarse de una de sus fronteras exteriores. Todo ello, ha subrayado, desde la defensa de la convivencia y el rechazo a «cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento». El texto ha concluido reafirmando que «España está con Ceuta» y que «hoy y siempre, Ceuta somos todos».

Representantes sociales y políticos han estado presentes en la manifestación./ M.M.R.

Aunque el acto se ha convocado como apolítico y en solidaridad con el pueblo ceutí, no han faltado los reproches conta el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a quien han exigido la dimisión y han acusado de traidor. El acto ha finalizado con un largo aplauso y los himnos de Ceuta y España. Bien equipados con abanicos para salvar las altas temperaturas y dejando libres las zonas donde más incidía el sol, 10 minutos antes de la hora acordada cientos de personas llegaban en un goteo constante a la plaza. También en alguno de los balcones de los edificios de la plaza se ha visto colgada la bandera. Mientras tanto, el concejal de Vox, Carlos Andreu, lucía desde el escenario la bandera de Ceuta.

La de Alcañiz, la más multitudinaria de las convocatorias del Bajo Aragón Histórico, ha contado con la presencia de una importante parte de la corporación y de otros alcaldes, entre ellos, el alcalde Valderrobres y senador nacional, Carlos Boné; el presidente de la Comarca del Bajo Aragón y alcalde de Torrecilla de Alcañiz, Jose Miguel Celma; y el alcalde de Híjar, Jesus Puyol. A ellos se han sumado también el presidente de CEPYME Teruel, Daniel Giner y la delegada de Cámara de Comercio en el Bajo Aragón, Lupe Martínez.

Otras 300 personas presentes en Caspe

En Caspe, la convocatoria también ha tenido seguimiento con unas 300 personas concentradas en la plaza de España. La alcaldesa Ana Jarque, acompañada de concejales del Partido Popular, Somos Caspe y Vox, ha leído el manifiesto común, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por los fuertes aplausos a los que se sumaban los presentes. Tras la lectura del manifiesto, Jarque ha concluido con un claro mensaje “Continuamos apoyando a los ceutíes y esperamos que esta situación mejore”.

El acto, que se ha desarrollado sin incidentes, ha estado acompañado de banderas de España, gritos de “¡España!” y carteles en contra de la llegada masiva de migrantes en Ceuta. Menos reivindicativo, pero muy necesario ha sido también el abanico para sobrellevar la subida de temperaturas, que se mantenían todavía en 33 grados a las 20.00.