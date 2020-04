El médico de Albalate y coordinador del Centro de Salud de Hijar, Antonio Pablo Martínez, ha trasladado unas palabras a los vecinos a través de wasap y las redes sociales sociales del Ayuntamiento en las que pide a los albalatinos que sigan las normas del confinamiento porque últimamente ha detectado que «el seguimiento se está relajando un poco». La zona del Centro de Salud de Híjar es la segunda con un mayor porcentaje de positivos por coronavirus del sector de Alcañiz, tan solo superada por la de Valderrobres debido a los contagios en la residencia de ancianos. Según los datos de la Situación asistencial y epidemiológica COVID-19 en Aragón del sábado, en el Bajo Martín hay 41 personas infectadas con una tasa de 742,18 casos por cada 100.000 habitantes. Al principio de la pandemia hubo numerosos casos de contagios debido a un viaje organizado.

«Sé que cada día se hace más difícil permanecer en el domicilio y no salir a la calle pero tengo que animaros a que sigáis de esta manera y no solo las personas mayores, es preciso que lo haga todo el mundo que no tenga un trabajo de los considerados necesarios», afirma el médico en la carta, en la que comienza dando las gracias a los vecinos del Bajo Martín por su trabajo, que les ha ofrecido la posibilidad de tener mascarillas, batas, pantallas,.. que fueron imprescindibles para protegerse al atender a enfermos sospechosos de estar infectados por el coronavirus. «Afortunadamente ahora ya nos empieza a llegar material de protección pero vuestra ayuda fue y es inestimable», apunta Martínez.

Medidas que recuerda el médico de Albalate en su carta:

– Distancia social, al menos 2 metros de separación entre personas para evitar que podamos contagiarnos por las pequeñas gotas de saliva que emitimos al hablar.

– Llevar mascarilla que cubra la boca y la nariz, es una medida para evitar que nosotros podamos contagiar a otras personas, en general, no es para evitar que podamos contagiarnos nosotros. Hay mascarillas que nos pueden proteger pero desafortunadamente esas son difíciles de conseguir.

– Uso de guantes, también como en el caso de las mascarillas son para evitar que podamos contaminar los objetos que tocamos.

-La medida más eficaz para no contagiarnos es el lavado frecuente de manos con agua y jabón, si estamos fuera de casa podemos utilizar las soluciones o geles hidroalcohólicos.

– Limpiar las superficies que puedan estar contaminadas con una solución de lejía y agua al 2%, es decir 10 ml de lejía doméstica en medio litro de agua fría. Es importante recordar que no se puede mezclar lejía con salfuman ni con amoníaco pues estas mezclas son altamente tóxicas.

Entre todos podemos superar esta situación pero continua siendo imprescindible que continuemos haciendo caso de las recomendaciones, que nos quedemos en nuestro domicilio y que solo salgamos a la calle cuando sea muy necesario. Puede parecer por las noticias de televisión y de los medios de comunicación que la epidemia está remitiendo pero si nos relajamos, con seguridad aumentará de nuevo el número de contagiados y podremos volver a estar como al principio, con los hospitales y UCIS llenas y con más pacientes de los que se pueden atender como es debido.