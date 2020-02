El hotel de 5 estrellas La Torre del Marqués abrirá en primavera

El Hotel de 5 estrellas La Torre del Marqués abrirá sus puertas en primavera. El edificio se encuentra en estos momentos en su fase final de construcción y está previsto que a lo largo del próximo mes de abril se ultimen los últimos detalles en una obra que comenzó en julio de 2018. Al igual que en el resto del Matarraña, las instalaciones del futuro hotel no se libraron del paso de la borrasca Gloria. Algo que obligará a retrasar varias semanas la puesta en marcha del establecimiento, prevista para principios de abril. Aunque la nevada de 1 metro de espesor causó distintos daños, la peor parte se la llevó la instalación de placas solares cuyo desmontaje comenzó hace varios días. Sin embargo, desde la dirección del hotel confían en que el establecimiento pueda abrir sus puertas en abril o mayo.

El hotel forma parte de la cadena Small Luxury Hotels of The World en cuyo portal ya se exhibe la marca Matarraña junto a otros destinos nacionales como Marbella, Priorato, Madrid, Palma y Sierra Nevada entre otros emplazamientos así como otros destinos de todo el mundo posicionando, de este modo, en una web internacional el destino matarrañense. Algo que, pese a que todavía no ha abierto sus puertas, se ha traducido ya en las primeras reservas previstas para este mismo verano.



La ampliación del edificio se ha construido con tapial de paja y tierra procedente de la propia finca.

El hotel tendrá 18 habitaciones y estará enfocado a un turista de alto standing y gran poder adquisitivo, haciendo hincapié en la tranquilidad y confidencialidad que suelen caracterizar a este tipo de alojamientos. Otro de los nichos de clientela a los que irá enfocado el establecimiento será a congresos, y reuniones de empresas a nivel nacional e internacional. De igual modo los promotores del proyecto -un grupo de empresarios de Madrid- , explicaron que, dada la privilegiada situación y marco natural, la intención es ofrecer el complejo para campañas publicitarias o eventos comerciales, especialmente referentes al mundo de la automoción. Desde la ubicación del futuro hotel se divisa buena parte del sector central del valle del Tastavins y el sector más occidental de los Puertos de Beceite.

Creación de hasta 25 empleos



Desde la dirección del hotel apuntaron a que está previsto contratar de forma fija como mínimo a 10 personas. Sin embargo, durante buena parte del año y especialmente en épocas de gran afluencia, el establecimiento requerirá hasta 25 trabajadores. Por todo ello desde la empresa han iniciado ya el proceso de contratación de personal cualificado. Hasta el momento se han cubierto 5 puestos, por lo que desde el establecimiento continúan con la búsqueda de personal con experiencia en el mundo de la hostelería y que domine idiomas como el inglés y el francés dado que buena parte de los clientes serán internacionales. Los interesados pueden enviar el currículum al mail reservations@hoteltorredelmarques.com



La inversión total en el hotel ha sido de 2,6 millones de euros. De igual modo la finca, para su transformación, ha requerrido una inversión de 1,4 millones. Todo ello con fondos propios del grupo empresarial promotor del proyecto. Finalmente el Míner les concedió una subvención del 2,57% del total de la inversión. Además de las habitaciones, el establecimiento contará con un restaurante y una cafetería que estarán disponibles para el público en general además de para los clientes del hotel. De este modo la gastronomía será otro de los puntos destacados de La Torre del Marqués, que ofrecerá alta cocina con ingredientes y productos de la zona. La bodega se compondrá, principalmente, de vinos matarrañenses y bajoaragoneses así como de la Terra Alta y Castellón con un máximo de 100 kilómetros a la redonda. No obstante y dadas las preferencias de los distintos clientes, se ofertarán vinos de varias denominaciones de origen a nivel nacional.



Asimismo, la finca cuenta con nuevas plantaciones de viña con el objetivo de elaborar su propio vino. Desde la dirección del proyecto, afirmaron, pretenden constituir un revulsivo para la producción de vino en el valle del Tastavins, cuyo nombre significa literalmente ‘cata vinos’ en un topónimo que se remonta a época romana. Debido a varios problemas en la comercialización y a una falta de revalorización del producto buena parte de la histórica viña fue arrancada en los años 60 y 70 en todo el Tastavins. El conjunto incluirá un spa abierto no solo a los clientes del establecimiento si no al público en general. Además de varias piscinas, el espacio contará con un baño turco, una sauna y una sala de masajes. Se tratará del primer 5 estrellas de la provincia de Teruel. Ubicado en el municipio de Monroyo se encuentra muy próximo a Fuentespalda y Ráfales en la antigua finca destinada a competiciones hípicas de alto nivel la Torre del Marqués. «Pensamos que en el Matarraña hay mucha oferta para un turista digamos de gama media, pero hoteles de alto standing tenemos menos, así que creo que puede ser muy positivo para todo el Matarraña y además esperemos que tenga también su impacto directo en el empleo», explicó Jose Ramón Guarc, alcalde de Monroyo.