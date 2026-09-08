Seis restaurantes del Bajo Aragón Histórico participan en una nueva edición del Concurso de Tapas Jamón de Teruel

La Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, junto al Consejo Regulador Jamón de Teruel han presentando la vigésimo tercera edición del Concurso Provincial de Tapas Jamón de Teruel. En total participan 40 establecimientos, seis de ellos del Bajo Aragón Histórico: Gastrobar Micelios (Alcañiz), Malaboka Gastro Club (Alcañiz) , Hotel Andorra - Sierra de Arcos, Restaurante Mas Evolución (Mas de las Matas), La Torre Restaurante (Torre del Compte) y Restaurante OAK (Valderrobres).

De 10 al 20 de septiembre, coincidiendo un año más con la tradicional Feria del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad, el Jamón de Teruel vuelve a convertirse en protagonista de este concurso provincial de Tapas que es una cita obligada en el calendario gastronómico de turolenses, pero también de visitantes que se acercan a Teruel para probar estos delicados bocados.

Se cumple número redondo en homenaje al 40 Aniversario de la declaración del Mudéjar de Teruel como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En este sentido, hace 40 años el Mudéjar de Teruel entró en la lista del Patrimonio Mundial. Cuatro décadas después, sigue siendo mucho más que un conjunto de torres, iglesias y elementos arquitectónicos. Es una forma de entender la historia, su herencia y por supuesto también su gastronomía. Además, el propio cartel del concurso diseñado un año más por Toni y Germán Alcaine, presenta una simpática escena con el Jamoncico, como auténtico alarife, mostrando su recién terminada Torre mudéjar convertida en el 'secadero de Jamones' perfecto.

Los cocineros de la provincia se han puesto también manos a la obra, creando tapas inspiradas en el arte mudéjar y la convivencia entre culturas, donde no faltan formas geométricas, la típica estrella de ocho puntas, texturas y presentaciones originales, y por supuesto, ingredientes como especias orientales, azafrán, cuscus, frutos secos, como la almendra, las pasas o los dátiles, que compartirán espacio, con el Jamón de Teruel y la carne de cerdo, para convertirse en la obra culinaria perfecta de esta edición. Entre las tapas presentadas al concurso, se va a poder disfrutar de tapas con nombres alusivos a la temática como 'Kebab mudéjar', 'Cruce de culturas', 'Atalaya', 'Patrimonio a bocados', Alma de Mediavilla” o 'Fusión Mudéjar', entre otras. Sin duda un recorrido para saborear nuestro patrimonio y sentirlo en el paladar.

Los 40 establecimientos participantes en esta edición, están distribuidos, 28 de ellos en la capital turolense y el resto en otras localidades de la provincia que van desde el Matarraña a la Comarca de Gúdar Javalambre, pasando por el Bajo Aragón, Andorra Sierra de Arcos, Sierra de Albarracín o la propia Comarca Comunidad de Teruel. Esto pone de manifiesto que el Jamón de Teruel y toda la canal de la carne de cerdo son productos que se identifican con la gastronomía, cultura y tradición de la Provincia de Teruel en su conjunto.

Precio y maridajes

El precio de venta al público de las tapas es de 3 euros la tapa de Jamón y 4’50 si se acompaña con un quinto de Cerveza Turia, una copa de Viñas del Vero blanco chardonnay o tinto roble y Coca Cola, tanto la original como Coca cola Zero. Marcas todas ellas que año tras año apuestan por este concurso y lo hacen posible con su colaboración.

De todas las tapas presentadas al concurso, la mitad son aptas para personas que no toleran el gluten o adaptables si así se solicita al establecimiento. Además, también podrán acompañarlas con cerveza sin gluten, en este caso de la marca Daura, del grupo Damm.

Jurado

Un jurado itinerante y anónimo, compuesto por 10 personas aficionados al arte de tapear, serán los encargados de probar las 40 tapas y valorarlas para seleccionar las 12 mejores que pasarán a la gran final que tendrá lugar el lunes 28 de septiembre en Teruel y donde un jurado profesional volverá a probar todas las tapas finalistas y decidir la Mejor Tapa Jamón de Teruel 2026.

El ganador recibirá además de la distinción y premio correspondiente, un cheque de 500 euros patrocinado por la IGP Cerdo de Teruel y además tendrá la oportunidad de representar a Teruel en el Campeonato oficial de hostelería de España de tapas y pinchos que habitualmente se celebra coincidiendo con Madrid Fusión en enero de 2027.

Otro de los premios muy valorados por los establecimientos participantes es el Premio a la tapa más popular. Esta se decidirá a través de las votaciones del público a lo largo de los días que dura el concurso. Para votar hay que escanear el QR que aparece en la tarjeta disponible en cada uno de los establecimientos participantes, donde además se pueden consultar los ingredientes y nombre de la tapa y el número con el que participa. El año pasado fueron más de 3000 personas las que votaron y este año se espera superar esa cifra. Además, entre todos los votos se sorteará: 1 Jamón de Teruel, 4 visitas a la Bodega Viñas del Vero, 1 lote de cervezas Turia y 1 Lote de productos Coca Cola.

'Tapa INFLUENCER'

Todas las tapas del concurso con su foto e ingredientes están publicadas en la cuenta de Instagram @concursotapasjamondeteruel, para que el público pueda ir conociendo las propuestas de este año, y comenzar a elaborar su ruta, en base a sus preferidas. La tapa con más “likes” cuando finalice el concurso, se convertirá en la Tapa más “influencer”. También a lo largo de estos días, se sortearán 500 tapas de jamón, gratis, utilizando la Tarjeta Soy de Teruel en las compras en establecimientos de la capital turolense.

La vigésimo tercera edición del Concurso de Tapas, organizado conjuntamente por la Asociación Teruel Empresarios Turísticos y el Consejo Regulador Jamón, Paleta y Cerdo de Teruel, cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Turismo, la Diputación Provincial de Teruel, Caja Rural y Ayuntamiento de Teruel, además del patrocinio de Viñas del Vero, Cerveza Turia y Coca Cola como en anteriores ediciones.

Cabe recalcar, que e l Concurso de Tapas Jamón de Teruel se suma a los actos programados a lo largo de este año con motivo de la celebración del 40 Aniversario del Mudéjar turolense como Patrimonio Mundial.

Precisamente el 10 de septiembre, día de arranque del Concurso, está programada otra cita del ciclo de visitas 'El mudéjar de Teruel entre dos luces' con visita guiada exclusiva a la Torre de la Catedral, habitualmente cerrada al público, música en directo del Grupo Artesonado con las mejores vistas de la puesta de sol desde la Torre del Salvador y degustación de productos fusión de culturas al finalizar el recorrido. Reservas a través de la web. www.conexionimaginativa.com