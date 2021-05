El PP lamenta la negativa de los grupos del Gobierno a agilizar las ayudas a hosteleros, comerciantes y turismo

El Partido Popular lamenta la negativa de PSOE, Podemos, CHA y el PAR que no hayan apoyado una propuesta suya que reclamaba el pago de las ayudas extraordinarias a la hostelería, el comercio y el turismo durante el mes de junio. No quiso aceptar el portavoz popular de Industria, Juan Carlos Gracia Suso, una propuesta alternativa de estos grupos que pretendían diluir el compromiso temporal del Gobierno bajo la fórmula indefinida de “lo antes posible”, lo que el diputado alcañizano calificó como “engaño” a los autónomos y pequeñas empresas aragonesas.

En la defensa de su moción para que «durante el mes de jumo se empiecen a realizar los pagos, a los sectores afectados por la covid, contemplados en el plan de choque para la hostelería y el turismo aprobado por el Gobierno de Aragón, así como los contemplados en el R.D. 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a lo solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19» según recoge el texto presentado por el Partido Popular, el diputado insistió en la existencia del patrón recurrente del anuncio incumplido por parte del Gobierno aragonés. «La gente ya está harta de tanto anuncio, ya está harta de que después de 15 meses cerrados aún no estén llegando estas ayudas a sus bolsillos. No han recibido un euro de fondos europeos, no han recibido un euro del plan de 141 millones y, a día de hoy, no han recibido ni un euro del plan de 50 millones”, afirmó el diputado alcañizano.

Añadió en su intervención que no es solo el Partido Popular el que reclama agilidad a la administración autonómica en el pago de estas ayudas, y citó a la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, que recientemente se posicionó a favor de que esas ayudas lleguen a los afectados cuanto antes. Como afirmó Gracia Suso, la ministra dijo que “las comunidades autónomas se pongan a pagar urgentemente las ayudas que han destinado, que han firmado los convenios en un tiempo récord y tienen que empezar a pagar ya”, algo en lo que coinciden con los representantes empresariales aragoneses o entidades como FUNCAS que, además, han alertado de las consecuencias negativas que la dilación gubernamental provocará en el tejido empresarial.

Remarcó, además, que “nuestros comerciantes, nuestros hosteleros necesitan liquidez. Hay muchas empresas que están en riesgo de quiebra, hay muchas empresas que en junio van a cerrar si no llegan las ayudas, hay otras muchas que van a cerrar en septiembre si no llegan las ayudas, y es fundamental que ustedes paguen las ayudas que vienen anunciando”.

Como explicó el parlamentario popular, “estamos cansados y el sector está cansado de que constantemente estén anunciando cosas que después no pagan o que se dilatan en el tiempo”, y puso como ejemplo concreto las ayudas financiadas con fondos autonómicos y, por tanto, con plena disponibilidad desde el momento en el que entró en vigor el presupuesto “con las ayudas de los 50 millones que son con fondos propios, desde enero han tenido tiempo suficiente para haber pagado ya esas ayudas”.

El diputado popular terminó su intervención lamentando la equivocación de PSOE, Podemos, CHA y PAR al votar en contra de agilizar el rescate anunciado para el año 2021, y acusó al Gobierno aragonés de “mandar un mensaje de incertidumbre a la hostelería, el comercio y el turismo sobre el cobro de las ayudas que ustedes han prometido”.