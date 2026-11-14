El PP reivindica su política de vivienda y promete construir un millón de pisos si llega a La Moncloa

El Partido Popular ha situado la vivienda en el centro de su campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En un acto celebrado este sábado en Alcañiz, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha defendido el modelo impulsado por el Ejecutivo autonómico como ejemplo de las políticas que Alberto Núñez Feijóo pretende extender al conjunto de España si alcanza La Moncloa.

López ha comparecido junto al candidato popular al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, el senador Carlos Boné y el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, en la segunda jornada de una campaña marcada por la dificultad de acceso a la vivienda.

Herrero ha criticado las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, a las que responsabiliza de reducir la oferta disponible y encarecer el mercado. Frente a ellas, ha defendido el compromiso electoral de Feijóo de construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura, modificar la Ley del Suelo y aprobar medidas contra la ocupación ilegal.

Entre las propuestas populares figuran también la reducción del IVA del 10% al 4% para la compra de la primera vivienda por jóvenes, la posibilidad de fraccionar su pago mediante la hipoteca y la ampliación de los avales para facilitar el acceso a la propiedad.

Por su parte, López ha reivindicado las 444 viviendas que, según sus cifras, tiene impulsadas el Gobierno aragonés en la provincia de Teruel, frente a las 50 que atribuye a los ocho años del anterior Ejecutivo socialista. El consejero ha defendido el Plan Aragón Más Vivienda, con una inversión prevista de 400 millones de euros en seis años, y ha insistido en que la solución pasa por aumentar la construcción frente a la intervención del mercado.

Las obras en Alcañiz podrían comenzar a finales de 2027

Uno de los anuncios más concretos de la comparecencia ha sido el calendario previsto para las viviendas protegidas de Alcañiz. López ha explicado que el proyecto contempla entre 30 y 32 inmuebles sobre parcelas cedidas por el Ayuntamiento, que serán construidos por la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón.

La principal novedad es que la mayoría se destinará a la venta y no al alquiler. El Consistorio recibirá aproximadamente cuatro viviendas, correspondientes al 12% del aprovechamiento final, que podrá ofrecer en régimen de venta o alquiler asequible.

El consejero espera firmar el convenio antes de finalizar este año, desarrollar los proyectos y licitaciones durante 2027 e iniciar las obras a finales de ese ejercicio. Con un plazo de ejecución estimado de 24 meses, las viviendas podrían estar terminadas a finales de 2029, siempre que se cumpla el calendario anunciado.

López ha señalado que se priorizará a los jóvenes y a quienes tengan arraigo y actividad económica o profesional en Alcañiz. Ha reconocido, además, que los municipios mayores han avanzado más lentamente porque el Ejecutivo decidió atender primero las necesidades de las localidades pequeñas y turísticas.