El PSOE denuncia que el Plan Económico Financiero de Alcañiz no es creíble: «Es la peor gestión en 50 años de democracia»

Los socialistas de Alcañiz no consideran que el Plan Económico Financiero que ha elaborado el Ayuntamiento sea una solución real al desajuste presupuestario que atraviesa el Consistorio. El documento -de 28 páginas- incluye la explicación de cómo se llega a la situación de desajuste y propone una serie de medidas correctoras que, tras un primer análisis por parte de la oposición, se consideran «poco creíbles y poco explicadas».

Entre las medidas propuestas que afectan directamente a las tasas e impuestos, se contempla un aumento de los precios tanto de la Escuela de Música como del Servicio de Deportes y una reducción del gasto de 1,62 millones de euros. Entre 2026 y 2027 se prevé una caída notable tanto de ingresos como de gastos, con un recorte especialmente acusado en las inversiones, que se reducirán en torno a un 75%. Esto implicará una ralentización de obras y proyectos municipales. Además, se limitará el margen de actuación del Consistorio, priorizando la estabilidad presupuestaria. Todo ello se traduce, a ojos de los socialistas, en prácticamente «frenar la ciudad durante un año entero».

Según añaden, una parte importante de la reducción, unos 600.000 euros, corresponde a una disminución del gasto en personal. «Nadie nos ha explicado cómo se va a reducir, lo que nosotros deducimos es que habrá jubilaciones y puestos que no se cubrirán, pero no se ha especificado qué puestos o en qué áreas», ha cuestionado Baigorri.

La necesidad de presentar este documento surge del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la Regla de Gasto, lo que ahora obliga a ajustar las cuentas para los próximos ejercicios. Los socialistas lamentan que, teniendo en cuenta que en 2027 habrá elecciones municipales, la situación en la que quedará el Ayuntamiento es «nefasta». «Nosotros aspiramos a recuperar la alcaldía y la situación que nos espera es muy complicada, y será necesario mucho trabajo para volver a equilibrar las cuentas del Ayuntamiento», ha lamentado el portavoz socialista Ignacio Urquizu, que ha calificado la gestión municipal como «la peor que hemos visto en 50 años de democracia».

Critican también que el remanente con el que ahora trabaja el Ayuntamiento -unos 270.000 euros- «no sería suficiente para arreglar daños imprevistos en una calle del Casco Histórico de la ciudad». Además, señalan que durante estos años «no han llegado inversiones reales de otras instituciones» y añaden que en tres años «solo se han llevado a cabo los proyectos que nosotros dejamos preparados; el único que ellos han desarrollado es el de la piscina climatizada, que ha generado dos millones más en endeudamiento».

El plan se ha aprobado esta misma tarde entre los 18 puntos del pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcañiz de mayo. El proyecto ha contado con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP-Par-Vox), los votos en contra de PSOE e Izquierda Unida y la abstención de Joaquín Egea.