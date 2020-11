Alcañiz elimina la partida para el IEH porque no ha presentado ningún proyecto

Polémica entre el equipo de gobierno y la oposición en Alcañiz porque se ha suprimido por decreto de alcaldía la aportación municipal de 10.000 euros para un congreso internacional que el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) iba a celebrar este año en la ciudad y que se suspendió por el covid.

PP y PAR defienden que se mantengan los 3.000 euros que se aportaban en las anualidades en las que no se celebraba el congreso porque los humanistas quieren organizar un seminario antes de que termine el año y el PSOE asegura que el Ayuntamiento no puede asignar dinero a un proyecto del que el director del IEH, José Mª Maestre, solo ha dado cuenta de palabra y no ha presentado una memoria ni un plan de trabajo tal y como exigen sus estatutos.

Además, tanto Consistorio como el Instituto de Estudios Turolenses consideran que en esta situación, con Aragón en confinamiento perimetral y en fase 3 agravada, los humanistas se pueden ver a través zoom para lo que tienen intención de hacer en Alcañiz: reunirse con el Ayuntamiento para conocer sus intenciones futuras con el IEH y presentar un estudio sobre las pinturas de la Casa Consistorial.

«No podemos imputar un gasto a un seminario que no existe más allá una charla, es no es un seminario (…) La pregunta es, ¿a qué vamos a destinar esos 3.000 euros? ¿A pagar gastos de AVE y hotel para que unos señores catedráticos vengan y les demos explicaciones? Hay otras herramientas como las videoconferencias», apuntó el concejal de Cultura, Jorge Abril (PSOE), en el debate en pleno el miércoles, donde apuntó que los 10.000 euros se siguen destinando a Cultura, a la actividad ‘Alcañiz Lee’, que traerá a la ciudad a más de una decena de escritores hasta diciembre.

Por su parte, Eduardo Orrios (PAR) pidió que se dejaran 3.000 euros para alguna actividad del IEH para «reconducir» su actividad igual que se ha hecho con otras entidades y Nacho Carbó (PP) dijo que espera que en 2021 haya consignación para el congreso.