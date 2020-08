Eloy Ureña: «Nuestro reto es superar la crisis del covid, que ha bajado la demanda de carne de pollo»

¿Como ha recibido la noticia de ser el nuevo responsable del sector avícola de Coag?

Con mucha ilusión y ganas de trabajar en el sector, en el que estoy especializado. Estaba afiliado a UAGA pero no estaba totalmente involucrado. Cuando se aprobó el decreto de Ley Nacional Avícola, empezamos a hacer grupos de trabajo y a partir de ahí vi que tenía que estar más involucrado, y así lo hice. Me encargo del sector tanto a nivel autonómico como nacional y europeo. Vengo del sector del broiler (variedad de pollo desarrollada específicamente para la producción de carne) y tengo que formarme ahora de todo el sector en general.

¿Cuál es su cometido a partir de ahora?

¿Cómo se encuentra el sector avícola en estos momentos, a nivel general, y más concretamente en la comarca del Bajo Aragón-Caspe?

¿Y cómo se encuentra la zona en cuanto al relevo generacional?

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector en la actualidad?

¿Cómo están los precios a día de hoy?

No son los que deberían. Los bajos precios están afectando al sector, especialmente a las granjas. Hay precios más bajos que el coste inicial, y eso no se puede consentir. Lo más curioso es que no ha habido mucha diferencia entre los precios de antes y después de la pandemia: en marzo estaba sobre unos 0,80 € el kilo de carne, una cifra que no ha variado demasiado. El precio medio que creo sería justo debería estar en el doble, sobre 1,50 €. Este precio, por supuesto, depende a su vez de la calidad del pollo que vendamos. Lo que ocurre en este sector es que hay muchas subidas y bajadas en este sentido, y lo que buscamos es algo más estable.