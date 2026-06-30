Emma Buj reclama el adelanto electoral y reivindica la gestión del Gobierno de Aragón en Teruel

La presidenta del Partido Popular de Teruel, Emma Buj, ha reclamado este lunes la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su primera reunión al frente de la Junta Directiva Provincial del partido. Lo ha hecho acompañada por la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el secretario general del PP de Teruel, Alberto Herrero.

Buj ha defendido la gestión del Ejecutivo autonómico presidido por Jorge Azcón y ha asegurado que las políticas desarrolladas en Aragón están teniendo un reflejo directo en la provincia de Teruel. Entre los ejemplos citados ha destacado la inversión prevista en La Puebla de Híjar y el mantenimiento de MotorLand Aragón. Asimismo, ha contrapuesto esta gestión a la del Gobierno central, al que ha acusado de abandonar la provincia en cuestiones como las infraestructuras o las ayudas al funcionamiento. También ha recordado que el Gobierno de Aragón convocó elecciones anticipadas tras no lograr aprobar los presupuestos, una decisión que, a su juicio, debería adoptar también el Ejecutivo nacional.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha repasado algunas de las principales actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico en Teruel desde agosto de 2023. Entre ellas ha mencionado la construcción de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz, la implantación del grado de Medicina en el campus turolense a partir del próximo curso y del grado de Ingeniería Aeronáutica el siguiente año académico. También ha destacado el incremento del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) hasta los 86 millones de euros, las políticas de vivienda para favorecer el acceso a un hogar y la movilización de 88 millones de euros procedentes del Fondo de Transición Justa para proyectos de desarrollo económico y social en la provincia.