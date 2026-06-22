Estos son los nuevos rostros del Comité Provincial del Partido Popular en Teruel

La nueva dirección provincial del PP de Teruel, encabezada por Emma María Buj y con el calandino Alberto Herrero como secretario general, incorpora a varios representantes del Bajo Aragón Histórico en puestos clave del organigrama. El Comité Provincial del Partido Popular en Teruel ya tiene nueva estructura tras el congreso celebrado el pasado domingo. La alcaldesa de Teruel y senadora Emma María Buj se sitúa al frente de la formación en la provincia, mientras que el alcalde de Calanda y diputado nacional, Alberto Herrero, asume la Secretaría General y se convierte en el número dos del partido.

El nuevo organigrama cuenta con la presencia de nombres vinculados al Bajo Aragón Histórico. Entre ellos sobresalen Alberto Herrero, alcalde de Calanda, como secretario general; Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa, dentro del Comité Ejecutivo; Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz, como coordinador adjunto; y Silvia Casas, alcorisana, al frente de la Vicesecretaría de Desarrollo Económico.

También tienen peso en la nueva estructura otros representantes del territorio como Carlos Boné, alcalde de Valderrobres, que asume Comunicación; Silvia Quílez, concejal andorrana, integrada en el Comité Ejecutivo; Fernando Camps, presidente de la Comarca del Matarraña; Nerea Caldú, alcaldesa de Fuentespalda; Jesús Puyol, alcalde de Híjar, responsable de Coordinación Institucional; Anabel Fernández, concejal en Alcañiz, en Seguridad Ciudadana; Laura Martínez, de Calanda, en Comercio; Miguel Gascón, alcalde de Monroyo, en Infraestructuras; Javier Tena, de La Puebla de Híjar, en Sostenibilidad; Ricardo Altabás, alcalde de Cantavieja; y Ana Belén Aparicio, alcaldesa de Cortes de Aragón.

La nueva dirección del Partido Popular de Teruel queda completada con un Comité Ejecutivo en el que figuran, además de Buj y Herrero, Yolanda Sevilla, Mario Latorre, Carmen Mahorad, José Herrero, Ricardo Altabás, Eva Domene, Amalio Murciano, David Hernández, Fernando Camps, Nerea Caldú, María Ángeles Izquierdo, Javier Cerrada, Silvia Quílez, Ana Belén Aparicio, Nicanor García, Isabel Arnas, Ovidio Ortín, Juan Enrique Celma, Juan Miguel Pérez Lafuente y José Javier Fuertes.

La Junta Directiva Provincial incorpora a José Manuel Monferrer, Pilar Molina, Miguel Morte, Víctor Marco, Raúl Romero, Román Izquierdo, María Pilar Sánchez, Rosa María Orona, Paula Delmas y María del Carmen Muñoz. Juan Carlos Cruzado será el portavoz del PP turolense, mientras que Miguel Ángel Estevan ejercerá como coordinador adjunto.

En las vicesecretarías, Rosa Sánchez estará al frente de Organización; Jesús Fuertes, de Estudios y Programas; José Luis Alvir, de Acción Electoral; Raquel Clemente, de Políticas Sectoriales; Rubén Navarro, de Reto Demográfico; Jesús Puyol, de Coordinación Institucional; Carlos Boné, de Comunicación; Silvia Casas, de Desarrollo Económico; Anabel Fernández, de Seguridad Ciudadana; y Carmen Romero, de Políticas Sociales.

El organigrama se completa con un amplio bloque de secretarías sectoriales, entre ellas Agricultura, Inteligencia Artificial, Sanidad, Comercio, Deporte, Cultura, Medioambiente, Agroalimentación, Hacienda Pública, Infraestructuras, Redes Sociales, Política Comarcal, Universidad, Justicia, Juventud, Vivienda, Innovación, Protección Civil y Caza y Pesca.

El Comité Asesor estará presidido por quien ha sido durante los últimos nueve años presidente del partido y actular lider de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste; y el Comité Electoral tendrá como presidente a Manuel Blasco, durante la última legislatura consejero de Turismo y Medio Ambiente y responsable de cuestiones cruciales para la provincia, entre ellas el Fondo de Inteversiones de Teruel (FITE) o de Motorland como presidente del complejo.