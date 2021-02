«Los empresarios de Alcañiz se encuentran en una situación muy débil y sin un colchón»

El mes de confinamiento perimetral y las tres semanas con medidas más restrictivas están afectando de sobremanera a la hostelería y el comercio de Alcañiz.

José Luis Guillén- Presidente de la Asociación provincial de Comercio y portavoz de CEOE Teruel en el Bajo Aragón

«Los empresarios de Alcañiz se encuentran en una situación muy débil y con bastantes problemas económicos. Después de recuperarnos de la crisis de 2008, en la que nos gastamos el colchón que teníamos; ahora vuelta a empezar. El verano no ha sido muy bueno y las fechas que daban oxígeno como Motorland, las fiestas o las ferias que se celebraban anualmente en la localidad han desaparecido y están ahogando a los empresarios». Este es el análisis de la situación que realiza José Luis Guillén, presidente de la Asociación Provincial de Comercio y portavoz en el Bajo Aragón de CEOE Teruel. El alcorisano calcula que el 70% de los clientes de las empresas de la ciudad de Alcañiz son de fuera por lo que el cierre perimetral está afectando mucho y a ello se le suma que tampoco hay «alegría» en la calle que tire con el consumo local estos días. Ni en Alcañiz ni fuera tampoco debido a la situación económica y a la mala situación sanitaria por el covid. «El cierre perimetral tampoco afecta para bien a los municipios de alrededor de Alcañiz, no estamos notando un repunte en las ventas. «El problema es la falta de alegría en general, que reduce el consumo y las salidas con la familia o los amigos», apunta. Ante esta situación el tejido empresarial demanda a las administraciones «más ayuda» para hacer frente a los gastos fijos y los alquileres de los locales ya que las recibidas hasta la fecha son «insuficientes».

Lupe Martínez-Cámara de Comercio en Alcañiz

La responsable de la oficina de la Cámara de Comercio en Alcañiz, Lupe Martínez, explica que la situación de muchas empresas de Alcañiz está siendo complicada por la restricciones, sobre todo en hostelería, comercio y servicios. La Cámara ha realizado un recuento del número de empresas de la ciudad por sectores que ha facilitado al Ayuntamiento para conozca el número exacto de empresas afectadas. «Paradójicamente dentro de los sectores afectados hay algunas empresas que siguen trabajando con cierta normalidad por su situación o por su tipo de actividad», afirma Martínez. Apunta además que la hostelería tiene una dificultad añadida, que el continuo cambio de normativa provoca que los empresarios deban tener una enorme capacidad de adaptación a la que hasta ahora no estaban acostumbrados. «Están recibiendo ayudas pero las administraciones no pueden soportar todo el desgaste económico de las empresas. Un estudio cifraba en 20 millones las pérdidas de la hostelería y a eso no pueden llegar ayuntamientos y comunidades».

Marcos Pinós-Juanjo Ropa Hombre

Juanjo Ropa Hombre había agotado este lunes a media mañana todos los bonos comerciales subvencionados al 30% por el Ayuntamiento en el primer día que se pusieron a la venta por valor de 500 euros. Toda una inyección de optimismo para un establecimiento que está notando el confinamiento perimetral de la ciudad ya que más del 70% de su clientela es de fuera de Alcañiz. «Están siendo días muy tranquilos. Al hecho de que no puedan venir de otros municipios se le suma que ha habido muchas personas confinadas, otras con miedo… Por el perfil de mis clientes tampoco estoy realizando envíos aunque siempre los he hecho gratis, alguno pero de forma esporádica» apunta su gerente, Marcos Pinós, quien no pierde el optimismo. De hecho, es de los pocos que emprendió en plena pandemia al aceptar el traspaso de Juanjo. Lo hacía sobre seguro porque llevaba siete años trabajando con su suegro, del que recibió el traspaso, y porque se ponía al frente de una tienda con una clientela fiel.

Antonio Alejos-Pastelería Alejos

En el día a día el confinamiento y las medidas especiales han afectado a la pastelería Alejos pero no así en los festivos, en los que ha aumentado e incluso subido ligeramente las ventas. No obstante, son las ventas diarias las más importantes y en ellas está influyendo mucho tener el servicio de cafetería cerrado al contar solo con mesas en el interior. Los clientes no entran a tomar un café y en consecuencia tampoco consumen bollería para acompañar o no deciden aprovechar y llevarse una barra de pan o dulces. «Es la pescadilla que se muerde la cola, los que no entran a la cafetería tampoco se dan un capricho. Todo eso lo perdemos», apunta su propietario, Antonio Alejos. Por contra, al reducirse la movilidad los alcañizanos han celebrado los festivos en la ciudad y han consumido productos locales. «Ha sido pequeño pero se ha producido un ligero incremento en Reyes, Santa Águeda y San Valentín», apunta Alejos, quien estos días está cerrado la pastelería antes de lo habitual-sobre las 19.00-porque con el cierre de las tiendas a las 18.00 se reduce la actividad en la calle Blasco.

Adrián Lahoz- Empeltre Restaurante y Tapas

Adrián Lahoz reconoce que la situación es «complicada» para el sector hostelero de Alcañiz. «Hemos recibido ayudas y las del Ayuntamiento están bien pero en estos momentos es muy difícil mantener abierto un negocio», afirma. En su caso mantiene cerrado el Restaurante Empeltre y abre solo el negocio especializado en tapas aprovechando que se emplazan uno al lado del otro por lo que puede utilizar las dos terrazas. De esta forma «tira» junto con la comida para llevar, que los fines de semana funciona y «se trabaja mucho». Aunque con la mejora de la situación sanitaria se consiga el desconfinamiento perimetral de Alcañiz, Lahoz no tiene en mente volver a levantar la persiana del restaurante hasta que llegue el buen tiempo. La falta de visitantes, reuniones y comidas de negocios lo hace inviable por el momento. En estos momentos trabajan cuatro personas y en verano llegaron a la docena, que bien se encuentran en ERTE o no se les renovó el contrato por falta de trabajo.