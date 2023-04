Los empresarios de Teruel exigen el 20% en las ayudas al funcionamiento y apoyo fiscal diferenciado

Las organizaciones empresariales turolenses, CEOE Teruel y CEPYME Teruel, junto con la Cámara de Comercio y el Instituto Aragonés de Fomento entregaron en la tarde del lunes los galardones Premio Empresa Teruel 2023 para reconocer el trabajo de las empresas de la provincia en sus correspondientes categorías. El acto sirvió para reivindicar el papel del empresariado y las empresas asentadas en la provincia de Teruel y puso de manifiesto las reivindicaciones por parte del sector. Las ayudas al funcionamiento, la discriminación positiva hacia el medio rural y los incentivos fiscales fueron algunas de las principales reivindicaciones que se pusieron de manifiesto durante la gala. En esta edición los premios se entregaron en la Sala de las Chimeneas del monumental Castillo de Valderrobres.

El Premio Empresa Teruel recayó en Yus Distribución de Bebidas, con sede en Santa Eulalia (Comunidad de Teruel). Dos empresas bajoaragonesas recibieron un reconocimiento, la calaceitana Agromelca se hizo con el galardón a la Innovación; y Pieles Artigas de Andorra a la Internacionalización. También se hizo entrega de un accésit a la Innovación que fue para El Reino del Revés de Andorra. El resto de reconocimientos fueron para el Horno Santa Cristina de Teruel (Trayectoria Empresarial) y Smart Moss Europe (Semilla Caja Rural de Teruel). Como novedad se entregó un reconocimiento en una nueva categoría, el Premio Empresa Teruel Honorífico al Desarrollo Cooperativista para José Cuevas, gerente de la cooperativa San Miguel de Calanda y presidente de la Caja Rural de Teruel.

Amplia representación institucional

El acto comenzó a las seis y media de la tarde y contó con numerosas autoridades y representantes políticos, empresariales y sociales. Asistieron representantes de todas las instituciones presentes en el territorio y la práctica totalidad de los grupos políticos presentes en la provincia. Desde la comarca del Matarraña, hasta el senado y el Congreso de los diputados. Estuvieron los diputados Tomás Guitarte y Herminio Sancho, así como el senador Manuel Blasco. Por parte, del Gobierno de Aragón destacó la presencia del vicepresidente Arturo Aliaga y de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

Decenas de empresarios, representantes institucionales y vecinos asistieron a la gala en Valderrobres./ J.L.

El acto, que tuvo en el salón de las Chimeneas, arrancó con la bienvenida del alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, quien agradeció la elección de Valderrobres como anfitriona de la gala. Boné destacó que buena parte de los municipios del Matarraña y Valderrobres en particular constituyen una de las zonas de la provincia que más habitantes están ganando en los últimos años. Subraya especialmente el papel de Grupo Arcoiris. «Vemos cómo gracias a una empresa como Grupo Arcoiris, con más de 600 trabajadores y con diferentes sectores empresariales asociados a la agroindustria y el turismo hemos logrado, no solo revertir la pérdida de habitantes, si no que estamos creciendo», explicó Boné.

A continuación tuvo lugar la apertura del acto a cargo del presidente de CEOE Teruel y CEPYME Teruel, Juan Ciércoles. El andorrano aprovechó la presencia de la práctica totalidad del arco político. «No estamos conformes con las Ayudas al Funcionamiento. Con lo que nos llega ahora no es suficiente, tenemos que llegar al menos al 20% que necesitamos, ha explicado Ciércoles. el presidente de CEOE Teruel ha subrayado que los empresarios son los primeros interesados en cuidar al trabajador. «Cuidamos a los trabajadores, porque si no lo hiciésemos, no tendríamos buenas empresas y en Teruel las tenemos», añadió.

«Apoyo en Teruel y Aragón. Pero se nos ataca alegremente a nivel nacional»

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel, Antonio Santa Isabel, destacó el crecimiento en hasta un 75% de las operaciones de exportación entre las empresas turolenses con más de 523 millones de euros en exportaciones. Santa Isabel subrayó el apoyo de todas las instituciones a nivel provincial y autonómico de cara a las empresas. Sin embargo, se mostró muy crítico con lo «insuficiente» de la financiación aportada por las citadas ayudas al funcionamiento. De igual modo, apuntó al «ataque» que, a su juicio, se lleva en ocasiones desde el ejecutivo central hacia las empresas y los empresarios. «No podemos permitir que a nivel nacional se nos ataque alegremente y no estamos contentos por el concepto negativo de las empresas y de los empresarios que se está transmitiendo desde el Gobierno central. Desde el ejecutivo nacional se dicen muchas cosas negativas que crean daños muy difíciles de reparar y que perjudican el trabajo que llevamos a cabo día a día y la imagen del tejido empresarial. En lo que respecta a nivel de Diputación de Teruel y de Gobierno de Aragón se nos apoya; el clima es excelente, constructivo y solo tenemos palabras de agradecimiento por el apoyo que se nos brinda desde las instituciones a nivel provincial y autonómico», explicó Santa Isabel.

Todos ellos recordaron la importancia de una buena gestión de los Fondos Netx Generation y de la subida de los costes energéticos, así como la elevada inflación. «Hemos tenido una facturación de más de 500 millones de euros. Necesitamos más apoyo para que las empresas de Teruel salgan al exterior», añadió Santa Isabel. La clausura del acto recayó en el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, quien puso el broche final al evento previo a la degustación de Alimentos de Aragón y brindis que se realizó en el mismo castillo de Valderrobres. «Hemos cumplido 18 años de este premio y la inmensa mayoría de las empresas que han sido galardonadas han subsistido y resistido las últimas crisis, lo cual dice mucho tanto de este premio como del tejido empresarial aragonés», explicó por su parte el vicepresidente del Gobierno de Aragón.

La falta de vivienda y la escasez de mano de obra en casi todos los sectores han sido otras de las problemáticas a las que se refirieron los empresarios y representantes empresariales durante el acto.