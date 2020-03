Los empresarios turísticos piden exenciones de impuestos públicos mientras dure el confinamiento

Las asociaciones de empresarios turísticos del territorio van a solicitar de forma oficial a los ayuntamientos y a la Diputación Provincial de Teruel la exención de tasas municipales (servicio de recogida de basura, terrazas, IBI…), medidas a las que ya se han adelantado algunos consistorios como Alcorisa, Calanda o Alcañiz, entre otros. «Pedimos que queden exentos de estas tasas o que se haga una disminución proporcional de las mismas mientras dure el estado de alarma», explica la gerente de la Asociación Turismo Bajo Aragón, que explica que prácticamente se ha cerrado toda la actividad turística del territorio.

Subraya que antes de que se decretase el estado de alarma ya cerraron los establecimientos de la comarca del Bajo Aragón por «dos motivos». Por responsabilidad y por compromiso con los vecinos. «En los municipios pequeños no querían arriesgarse a que viniese gente de fuera y contagiase a sus vecinos», incide.

El Real Decreto de estado de alarma fija el próximo jueves como fecha definitiva para cerrar los hoteles, ya que estableció un periodo para vaciarlos. A partir de ese momento, solo podrán permanecer abiertos aquéllos que hospeden a personal sanitario o los que se habiliten como centros medicalizados por parte de la administración. Desde Teruel Empresarios Turísticos, su presidente, Juan Ciércoles, explica que probablemente habrá hoteles destinados a estos servicios en Teruel y también en Andorra. No obstante, todavía no se ha concretado nada. Además, en Alcañiz podrán permanecer abiertos hoteles que cumplan unas condiciones específicas para acoger a personal sanitario del Hospital. También estarán abiertos a partir del jueves los restaurantes que tengan servicio a domicilio.

Destino Matarraña

En el Matarraña los empresarios pedirán también a los consistorios que soliciten a la Diputación Provincial de Teruel el aplazamiento del cobro del IBI, previsto para estas próximas semanas y que se haga efectivo en septiembre.

De igual modo van a solicitar a los ayuntamientos que les eximan temporalmente de la tasa de recogida de basuras de las empresas y comercios durante el periodo que dure la crisis sanitaria. Por último instaron a las instituciones a que este periodo sirva para “preparar” una campaña que promocione destino Matarraña en la que colaboren tanto los ayuntamientos, como la comarca del Matarraña y el propio tejido empresarial con el objeto, añadieron los empresarios, de conseguir la mayor repercusión posible tanto a nivel nacional como internacional y que los viajeros vuelvan a elegir el Matarraña para sus vacaciones.

“Tenemos el sector turístico paralizado incluso desde días antes de que se decretase el estado de alarma. Estamos preocupados, no solo el sector turístico, si no todo el empresariado porque no están entrando ingresos pero hay que seguir pagando”, explica Marta Ferrás, presidenta de los empresarios del Matarraña.

No cancelen sus reservas, aplácenlas

Mientras tanto muchos hosteleros se han sumado a una iniciativa que pretende concienciar a los clientes, especialmente los que habían reservado para estos días, para que no suspendan sus reservas sino que las aplacen. Reconocen que va a ser imposible recuperarse a corto plazo de las pérdidas que supondrá la Semana Santa y el puente de San José, en el que tradicionalmente miles de valencianos suelen visitar el Matarraña. “Vienen tiempos duros pero una vez hayamos salido de esta crisis tendremos que seguir luchando por nuestro territorio y seguir esforzándonos por ofrecer un servicio de primera calidad”, explica Javier Moragrega, del Hotel Restaurante La Fábrica de Solfa.

A esta campaña también se han sumado empresarios de otras comarcas. No obstante, asumen que es complicado que no se cancelen porque la incertidumbre económica es «muy grande». «Hay muchas personas en ERTE, que serán despedidas o están gastando vacaciones. Si esta crisis afecta a los bolsillos de las familias, lo lógico es que lo primero que supriman sean las vacaciones», ha dicho Ballestero. No obstante, prefiere trasladar optimismo. «Este estado de alarma nos va a ayudar a que la gente busque paz, tranquilidad y contacto con la naturaleza en viajes futuros«, ha confiado.

Pérdidas en la pesca

En el Bajo Aragón-Caspe, el sector del turismo no ve el futuro muy halagüeño y da por perdidos los meses de marzo y abril. Estos en concreto son los más beneficiosos en lo que a la pesca se refiere, ya que es la temporada en la que el territorio acoge a más pescadores, especialmente extranjeros.

Desde el camping ‘Fayón Fishing’ así lo confirman. Su participación en la feria francesa Carrefour National Pêche et Loisirs 2019, en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand, le ayudó a visibilizar el negocio y conseguir un gran número de reservas en estos meses, que han tenido que ser canceladas. «En el mejor de los casos, nos dicen que no hace falta devolver el dinero, sino que reservarán fecha más adelante», explica Roberto Cabistany, alcalde de Fayón y consejero de Turismo de la Comarca. «Para este territorio el turismo es muy importante y vamos a notar pérdidas importantes, ya damos estos dos meses (marzo y abril) por perdidos, los cuales son los más beneficiosos en la temporada de pesca».

Los últimos trabajadores de los parques fotovoltaicos de Escatrón, Samper y Chiprana también han tenido problemas en este sentido, ya que algunos de ellos se alojaban en hoteles y establecimientos de la zona que se han visto obligados a cerrar. Algunos empleados han conseguido a última hora trasladarse a pisos en alquiler en la localidad de Caspe.