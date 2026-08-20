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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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20 AGO 2026|

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En las fiestas de La Mata de los Olmos dormir está bien, pero el vermut y el tardeo también

La comisión ha apostado por las orquestas, acogiendo hasta cuatro grupos distintos

Los jóvenes no se quisieron perder el comienzo de las fiestas con un buen remojón / Comisión de Fiestas

Beatriz Lecha20 08 2026

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Cultura y OcioFiestas patronales

La Mata de los Olmos continúa inmersa en una intensa semana de fiestas desde el pasado lunes. La música, las charangas, los vermuts y las fiestas temáticas seguirán siendo algunos de los grandes protagonistas hasta el próximo lunes.

Durante los primeros días, los vecinos han disfrutado de torneos de guiñote, parchís y fútbol sala, además de la tradicional cena en la plaza. El miércoles llegó uno de los momentos más esperados con el pregón de la peña ‘El Garito’, el pañuelico y el chupinazo, seguido del recorrido de peñas.

Las orquestas tienen este año un protagonismo especial, ya que hasta cuatro grupos diferentes pasarán por la localidad a lo largo de las fiestas. También se mantienen los vermuts y tardeos, una propuesta que tuvo gran acogida el año pasado.

Un fin de semana intenso

Mañana los más pequeños podrán disfrutar de hinchables y bombas japonesas, mientras que por la tarde llegarán los Titiriteros de Binéfar y la ronda baturra. La noche continuará con el grupo ‘Los de Siempre’ y una macrodiscomóvil con DJ Jordi Sanz y la Fiesta Coliseum con DJ Marchuky.

El sábado se vivirá otra de las jornadas fuertes, con fiesta de la espuma, gymkana, tardeo rockero con ‘Mercenarios’ y el espectáculo ‘Cazafantoches’. Las fiestas temáticas y la música electrónica prolongarán después la celebración hasta bien entrada la madrugada.

El domingo habrá comida popular, jota aragonesa y fuegos artificiales, antes de que el lunes, día de San Bartolomé, los actos religiosos y la retirada del pañuelico pongan el broche final a las fiestas.

La gaseosada reunió a la gente del pueblo en la plaza / Comisión de Fiestas

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