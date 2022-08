Raquel Llop: letras para reivindicar el catalán

Siempre hay que tener muy presente de dónde venimos para saber hacia dónde hay que ir después y eso es algo que la artista fabarola, Raquel Llop, tiene muy claro. Para ella, su localidad natal es su faro, una luz que dicta su camino y que la inspira día a día. Con esta inspiración escribe y compone canciones para reivindicar valores como el feminismo, el autocuidado o el sentido de la justicia. Sin embargo, sus letras son un arma de doble filo en una lucha no solo contra las injusticias, sino también para reivindicar el uso del catalán, la lengua de su natal Fabara, como método de expresión

Su personalidad polifacética le permite comunicarse con total facilidad. Raquel toca la guitarra, el piano, es cantautora y escritora. Gracias a su abuelo, lleva la música en las venas y ya, desde pequeña, mostró una gran habilidad con los instrumentos. Comenzó a los cuatro años con clases de solfeo y canto en Fabara. Poco a poco, se dio cuenta de que quería seguir formándose y fue a los quince cuando tuvo que abandonar sus raíces. El centro más cercano para poder avanzar en su carera musical era el conservatorio de Alcañiz, pero estaba demasiado lejos de su casa y por una mejor conciliación familiar, se fue con su hermana mayor a Salou para estudiar piano en la Escuela Municipal de música en la localidad de la provincia de Tarragona.

Arte en catalán

A pesar de dejar atrás la localidad que la vio crecer, Raquel se sintió como en casa en Salou. La lengua le hacía sentir en sintonía con sus orígenes, pero no fue hasta que leyó al escritor del Matarraña, Desideri Lombarte, cuando el gusanillo del activismo en catalán despertó en su interior. Así nació el blog Noches en Vela, un rinconcito de internet en el que la Raquel adolescente dejaba volar su imaginación en su lengua natal. «Cuando empecé el blog, era más abstracto y más artístico. Ahora hablo más sobre problemáticas de la gente joven de hoy en día. Salud mental, cuidados, feminismo… Cuando empiezas a rascar ese tema ya no hay vuelta atrás», cuenta la fabarola.

Además de este espacio cibernético, Raquel –que fue propuesta para EncontrARTE por Pablo Morales– utiliza la sección Lo Crisol de El Diario de Teruel como canal para demostrar que es posible dignificar esta lengua mediante el arte, algo que persigue con cada una de sus piezas. «En Aragón tenemos un patrimonio cultural enorme en este sentido que creo que hace falta reivindicar mucho más. Los que lo hablamos, tenemos que utilizarlo más y hay que concienciar a los neohablantes, como a los que hablan catalán o aragonés de que hay que darle el valor que merece», expresa la artista.

Al comenzar sus estudios universitarios en derecho, Raquel dejó la escuela de música, pero nunca dejó de tocar. Fue entonces cuando la guitarra se convirtió en su gran aliada y empezó a trastear con melodías, acordes y el instrumento más importante: la voz. Actualmente, la fabarola se está formando en canto moderno y gracias a la música, sus letras también bailan al son de la lengua catalana. Inspirada en las composiciones de Lombarte, Raquel sigue desarrollando su propio estilo como artista íntima y rural. Compone poemas musicados y también realiza covers de textos ya publicados. Estas son las piezas más personales, ya que, con la pasión y el cariño que les dedica, los convierte en suyos

Raquel utiliza la palabra como método de expresión y deposita en ellas todo aquello que quiere transmitir. Sin embargo, hay una palabra en particular que despierta en ella un sentimiento inigualable. «Mi palabra favorita es el verbo ‘ixir’, salir en castellano. Creo que si yo no hubiese salido de Fabara tan joven, hoy en día no tendría la perspectiva que tengo de la vida. Tendría otros valores, pero el haber salido tan joven me ha hecho no tener casi prejuicios por muchas cosas excepto por las injusticias», concluye la fabarola.