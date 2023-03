Endesa, a punto de lanzar uno de los programas formativos más ambiciosos del nudo Mudéjar

¿Qué se ha tenido en cuenta para idear este eje formativo?

El extenso programa de cursos se ha trabajado a lo largo de mas de dos años de trabajo, se ha diseñado un traje a medida, que cubra las necesidades mas evidentes de la zona, en actividades que conecten directamente con el desarrollo renovable (requisito impuesto por el Ministerio en el marco del Concurso) y con nuestro proyecto socio económico. Por este motivo, el programa formativo se centra fundamentalmente en la construcción, operación y mantenimiento de plantas renovables, en el autoconsumo y comunidades energéticas, pero también en biodiversidad, vigilancia ambiental, y actividades agro-ganaderas, que enganchan bien no solo con las necesidades de una zona rural como esta, sino también con las actividades que se pretendemos desarrollar dentro de nuestras plantas y de los proyectos que le acompañan.

¿Qué pasos se deben seguir para acceder a cualquiera de estas formaciones?

Los interesados tendrán que inscribirse a través de la web que estamos desarrollando, y que estará disponible en endesa.com. Todavía estamos trabajando en ella, pero allí podrán consultar cuáles son los cursos, fechas y localizaciones disponibles. Me gustaría añadir que somos conscientes de que estamos en un entorno muy poco digitalizado, por tanto, aquellas personas que no tengan acceso a internet o que tengan dificultades para manejarse con dispositivos móviles, podrán optar por inscribirse presencialmente en oficinas de INAEM de la comarca y eventualmente en algunos de los ayuntamientos de transición justa del nudo Mudéjar.

¿Cómo valora la cifra de impacto de este plan: más de 300.000 horas de formación, más de 5.000 alumnos beneficiados?

Los cursos se llevarán a cabo en Andorra, Calanda, Albalate, Alcorisa y Utrillas. ¿Por qué se han elegido estos pueblos?

¿Cuándo se iniciarán estas formaciones?

¿Qué se priorizará en el proceso de selección?

¿Endesa garantizará un empleo a todas aquellas personas que accedan a los cursos?

¿Hay algún curso que usted destacaría entre los demás?

Me resulta difícil decantarme por alguno en concreto y más bien lo que indicaría a cualquier persona interesada es que se planifique su propio itinerario formativo, eligiendo varios de los cursos programados. Las personas interesadas tendrán a su disposición un amplísimo dossier de cursos, a lo largo de casi dos años y medio, en el que se podrán formar en renovables, biodiversidad y gestion ambiental, sector primario etc. Señalar Por hablar alguno de ellos, por ejemplo el curso de montaje de paneles tiene un gran potencial profesional y está muy bien valorado por los alumnos, teniendo en cuenta el gran volumen de proyectos fotovoltaicos que se está proyectando en nuestro pais actualmente. Se trata de un curso intensivo, instruido por una empresa acreditada del sector, que además cuenta con una parte de riesgos laborales homologado por la Fundación Laboral de la Construcción lo que permite tener acreditado ese mínimo que marca la ley para entrar a construir plantas renovables. Otro módulo formativo realmente interesante es el que está dirigido a personas con discapacidad, para formarles en compostaje, desbroce bajo paneles y mantenimiento de pantalla forestal, actividades que serán demandadas en nuestra plantas.

¿Habrá un número máximo de alumnos por curso?

Todavía existe el debate de que las renovables generan empleo durante su construcción y este decrece una vez están ya en funcionamiento. ¿Qué opina usted?

Resulta evidente que la fase de construcción es mas intensiva en empleo que la fase de operación y mantenimiento. No obstante, con el proyecto que Endesa ha diseñado para este nudo de transición, lo cierto es que generaremos mas empleo permanente en la zona que el que había durante la etapa de la central térmica. Todo ello gracias al complemento del plan socio económico que acompaña al proyecto renovable. Es la mejor manera de demostrar nuestro compromiso con un territorio que sentimos muy nuestro y del que formamos parte.

También hay quien muestra rechazo hacia la llegada de las mismas al territorio. ¿Considera que este plan de formación podría cambiar ese pensamiento?

Depende muchísimo de la persona y también del proyecto. Este proyecto renovable creo que es único en el mundo no solo por su alto volumen de inversión en la zona, sino sobre todo, por el ambicioso plan socio económico que le acompaña, diseñado a lo largo de casi 3 años de trabajo y que involucra y beneficiará a mas de 30 agentes locales. Es un ejemplo de como nos gusta hacer las cosas, mediante ‹artesanía social›, incorporando las necesidades y prioridades del entorno local donde generamos negocio, para generar también valor compartido hacia ellos. Es posible que este proyecto no guste a todo el mundo, pero en mi humilde opinión, no creo que haya otro modo de hacer las cosas que escuchando y teniendo en cuenta la opinión de la población local.